Juanmita López mejora a 4-0 con un triunfo en su primera pelea a seis asaltos
El prospecto puertorriqueño no tuvo complicaciones contra el también boricua Luis González en Kissimmee
28 de septiembre de 2025 - 1:25 AM
El prospecto puertorriqueño Juanmita López de Jesús lució en su primera pelea a seis asaltos al vencer el sábado por decisión unánime a su compatriota Luis Morales en el Osceola Heritage Park de Kissimmee, Florida, como parte del respaldo de la cartelera encabezada entre Najee López y Kalvin Henderson.
López de Jesús, de 19 años, mejoró a 4-0 con tres nocauts.
El también olímpico de París 2024 no tuvo complicaciones en dominar a Morales (4-2, dos nocauts), de 27 años, y a quien derribó en el quinto asalto.
López de Jesús, hijo del excampeón mundial Juan Manuel “Juanma” López, debutó como profesional el pasado febrero con un triunfo sobre Bryan Santiago en el Teatro de Madison Square Garden. Obtuvo otras dos victorias en abril y julio.
