Juanmita López mejora a 4-0 con un triunfo en su primera pelea a seis asaltos

El prospecto puertorriqueño Juanmita López de Jesús lució en su primera pelea a seis asaltos al vencer el sábado por decisión unánime a su compatriota Luis Morales en el Osceola Heritage Park de Kissimmee, Florida, como parte del respaldo de la cartelera encabezada entre Najee López y Kalvin Henderson.

López de Jesús, de 19 años, mejoró a 4-0 con tres nocauts.

El también olímpico de París 2024 no tuvo complicaciones en dominar a Morales (4-2, dos nocauts), de 27 años, y a quien derribó en el quinto asalto.