28 de septiembre de 2025
75°nubes rotas
Juanmita López mejora a 4-0 con un triunfo en su primera pelea a seis asaltos

El prospecto puertorriqueño no tuvo complicaciones contra el también boricua Luis González en Kissimmee

28 de septiembre de 2025 - 1:25 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Juanmita López de Jesús durante su entrenamiento para la pelea. (alexis.cedeno)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El prospecto puertorriqueño Juanmita López de Jesús lució en su primera pelea a seis asaltos al vencer el sábado por decisión unánime a su compatriota Luis Morales en el Osceola Heritage Park de Kissimmee, Florida, como parte del respaldo de la cartelera encabezada entre Najee López y Kalvin Henderson.

López de Jesús, de 19 años, mejoró a 4-0 con tres nocauts.

El también olímpico de París 2024 no tuvo complicaciones en dominar a Morales (4-2, dos nocauts), de 27 años, y a quien derribó en el quinto asalto.

López de Jesús, hijo del excampeón mundial Juan Manuel “Juanma” López, debutó como profesional el pasado febrero con un triunfo sobre Bryan Santiago en el Teatro de Madison Square Garden. Obtuvo otras dos victorias en abril y julio.

Juanmita LópezBoxeo
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: