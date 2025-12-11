La cartelera entre Amanda Serrano y Erika Cruz suma nuevos combates para el 3 de enero

Most Valuable Promotions (MVP) anunció este jueves varias peleas adicionales para la cartelera encabezada por la revancha entre la campeona unificada Amanda Serrano y Erika Cruz, programada para el 3 de enero, en el Coliseo Roberto Clemente, en San Juan.

La excampeona mundial gallo de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), Ebanie Bridges (9-2, 4 KO’s), hará su debut bajo el sello de MVP ante Alexis Araiza (3-2-1, 1 KO) en un combate a ocho asaltos en las 118 libras. Será su primera pelea desde convertirse en madre.

También se integró a la cartelera la puertorriqueña Krystal Rosado (7-1, 2 KO’s), quien enfrentará a la canadiense Tania Walters (7-3, 2 KO’s) en un choque a seis asaltos en peso gallo, pactado con asaltos de tres minutos.

Además, se anunciaron dos combates entre púgiles puertorriqueños: Abner Figueroa (7-0, 1 KO), de Naranjito, se medirá con Edwin Rodríguez (12-9-3, 5 KO’s), de Juana Díaz, en un duelo a seis asaltos en las 118 libras; y el cagüeño Yandiel Lozano (2-0) enfrentará al sabaneño Johniel Ramos Cotto (3-2, 1 KO) en un choque a seis asaltos en las 130 libras.

El bayamonés Caleb Tirado debutará como profesional ante Justin Hill, de Iowa, en un pleito a cuatro asaltos en las 118 libras. Asimismo, Alex “Chop Chop” Chaparro (6-0, 6 KO’s), de MVP, se medirá con Augusto Leal (3-0, 1 KO) en un combate a seis asaltos en peso mediano, mientras que Raquel Miller (13-0, 6 KO’s) también tendrá su primera presentación bajo la empresa.

Con estas adiciones, la cartelera incorpora a siete púgiles puertorriqueños más, para un total de quince boxeadores de la isla incluidos en el evento.

En el combate estelar, Serrano (47-4-1, 31 KO’s) defenderá sus títulos peso pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB) ante la mexicana Cruz (18-2-1, 4 KO’s) en un duelo a diez asaltos con rounds de tres minutos. Será la segunda ocasión en que ambas se enfrenten.