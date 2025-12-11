Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

La cartelera entre Amanda Serrano y Erika Cruz suma nuevos combates para el 3 de enero

Most Valuable Promotions anunció la incorporación de siete púgiles boricuas y el debut promocional de Ebanie Bridges

11 de diciembre de 2025 - 7:14 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Amanda Serrano (izquierda) y Erika Cruz Hernández (derecha) se enfrentaron el 4 de febrero de 2023 en New York. (Xavier Araújo)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Most Valuable Promotions (MVP) anunció este jueves varias peleas adicionales para la cartelera encabezada por la revancha entre la campeona unificada Amanda Serrano y Erika Cruz, programada para el 3 de enero, en el Coliseo Roberto Clemente, en San Juan.

RELACIONADAS

La excampeona mundial gallo de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), Ebanie Bridges (9-2, 4 KO’s), hará su debut bajo el sello de MVP ante Alexis Araiza (3-2-1, 1 KO) en un combate a ocho asaltos en las 118 libras. Será su primera pelea desde convertirse en madre.

También se integró a la cartelera la puertorriqueña Krystal Rosado (7-1, 2 KO’s), quien enfrentará a la canadiense Tania Walters (7-3, 2 KO’s) en un choque a seis asaltos en peso gallo, pactado con asaltos de tres minutos.

Además, se anunciaron dos combates entre púgiles puertorriqueños: Abner Figueroa (7-0, 1 KO), de Naranjito, se medirá con Edwin Rodríguez (12-9-3, 5 KO’s), de Juana Díaz, en un duelo a seis asaltos en las 118 libras; y el cagüeño Yandiel Lozano (2-0) enfrentará al sabaneño Johniel Ramos Cotto (3-2, 1 KO) en un choque a seis asaltos en las 130 libras.

El bayamonés Caleb Tirado debutará como profesional ante Justin Hill, de Iowa, en un pleito a cuatro asaltos en las 118 libras. Asimismo, Alex “Chop Chop” Chaparro (6-0, 6 KO’s), de MVP, se medirá con Augusto Leal (3-0, 1 KO) en un combate a seis asaltos en peso mediano, mientras que Raquel Miller (13-0, 6 KO’s) también tendrá su primera presentación bajo la empresa.

Con estas adiciones, la cartelera incorpora a siete púgiles puertorriqueños más, para un total de quince boxeadores de la isla incluidos en el evento.

En el combate estelar, Serrano (47-4-1, 31 KO’s) defenderá sus títulos peso pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB) ante la mexicana Cruz (18-2-1, 4 KO’s) en un duelo a diez asaltos con rounds de tres minutos. Será la segunda ocasión en que ambas se enfrenten.

Los boletos están disponibles en prticket.com.

Tags
Amanda SerranoColiseo Roberto ClementeBoxeo
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
