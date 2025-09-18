La pelea entre Jake Paul y Gervonta Davis se muda de Atlanta a Miami
El combate se mantiene para el 14 de noviembre, pero ya no será en Georgia tras objeciones de la comisión atlética de ese estado
17 de septiembre de 2025 - 7:57 PM
La pelea de exhibición entre Jake Paul y Gervonta “Tank” Davis se mantiene programada para el 14 de noviembre, pero ya no será en Georgia, sino en Florida, tras surgir dudas sobre si obtendría el permiso para llevarse a cabo en la sede original.
El combate, que estaba programada para celebrarse en el State Farm Arena de Atlanta, se llevará ahora a cabo en el Kaseya Center de Miami, según anunció Most Valuable Promotions (MVP) en un comunicado. El Kaseya Center, sede del equipo de la NBA Miami Heat, cuenta con una capacidad aproximada de 20,000 espectadores.
El pleito contará con transmisión global en vivo a través de Netflix.
“Nueva ciudad, misma misión: buscar y destruir al ‘Tank’“, manifestó Paul en declaraciones escritas.
“Kaseya Center. Viernes, 14 de noviembre. Traigo la candela, y Miami me verá derribar a este elfo enfadado mientras el mundo lo ve en vivo por Netflix”, agregó el también promotor.
“Jake Paul ha estado buscándose rivales sencillos por un tiempo, pero esta vez se topó con el equivocado”, dijo -por su parte- Davis, campeón de las 135 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).
“Más le vale ponerse a bajar peso, hacer su papel y rezar para que eso le sirva la noche del combate. ¡Gracias a Netflix por darme la oportunidad de noquear a este payaso!“, puntualizó.
Según un artículo del USA Today, el presidente de la Comisión de Entretenimiento Atlético de Georgia (GAEC, por sus siglas en inglés), Rick Thompson se oponía rotundamente a la pelea, en parte debido a la diferencia de peso entre ambos boxeadores. Paul registró 199.4 libras en la báscula para su victoria sobre Julio César Chávez Jr. el pasado mes de julio, mientras Davis hizo 133.8 ante Lamont Roach en marzo.
El medio agregó que la GAEC tenía previsto reunirse el 18 de septiembre para votar sobre la solicitud de MVP de eximir una regla que limita la diferencia de peso permitida entre boxeadores. Sin embargo, la empresa retiró esa petición, así como otras relacionadas con la aprobación necesaria para celebrar la pelea en Georgia.
Además del cambio de sede de la pelea, también se modificó el calendario de las conferencias de prensa. Inicialmente estaban pautadas para el 17 de septiembre en Nueva York y el 18 de noviembre en Atlanta; ahora se celebrarán el 22 de septiembre en Nueva York y el 23 de septiembre en Miami.
