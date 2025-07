Para Matías —quien ya había ostentado el cetro superligero de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) — el veredicto no fue una sorpresa. Estaba convencido de que había hecho el trabajo. Lo que sí lo tomó por sorpresa fue no haber logrado la victoria por la vía rápida.

“No me sorprendió (la decisión) porque sé que hice el trabajo, pero yo he tenido dos derrotas por decisión, y dije: ‘Mie...’. No pude conseguir el nocaut porque es un gran peleador y goza de mi admiración”, expresó antes de abordar un vuelo de regreso a Puerto Rico.