10 de septiembre de 2025
91°nubes rotas
DeportesBoxeo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Omar Rosario y Krystal Rosado verán acción en una cartelera de MVP en Texas

Los peleadores serán parte de la velada Most Valuable Prospects 16, que se celebrará el 18 de octubre

10 de septiembre de 2025 - 12:49 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Omar "The New Era" Rosario (derecha) viene de vencer a John Bauzá (izquierda) por decisión tecnica el 28 de junio en Juncos. (Suministrada / Gaudier Media)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportes

Los púgiles puertorriqueños Omar “The New Era” Rosario y Krystal Rosado formarán parte de la cartelera Most Valuable Prospects 16, que se celebrará el 18 de octubre en el South Padre Island Convention Center, en Texas, y que será transmitida por DAZN a nivel global.

En el evento coestelar, Rosario (14-2, 4 KO’s), natural de Caguas, se medirá al texano Omar “El Relámpago” Juárez (19-2, 7 KO’s) en un combate a 10 asaltos en la división superligera (140 libras). El enfrentamiento representa una oportunidad crucial para Rosario de reposicionarse en la ruta titular frente a un peleador respaldado por la fanaticada local.

Por su parte, Rosado (7-0, 2 KO’s) tendrá un exigente duelo ante la experimentada estadounidense Shurretta Metcalf (14-5-1, 2 KO’s). El combate, pactado a ocho asaltos en las 118 libras, encabezará la cartelera preliminar. Además, se llevará a cabo bajo las reglas de igualdad de género, con asaltos de tres minutos.

Krystal Rosado (izquierda) conecta un jab al rostro de la mexicana Perla Lomeli.
Krystal Rosado (izquierda) conecta un jab al rostro de la mexicana Perla Lomeli. (Suministrada)

La velada estará encabezada por el choque entre la campeona mexicana del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Lourdes “La Pequeña Lulú” Juárez, y su compatriota, la primera clasificada de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Yesica Nery Plata, por el título mundial minimosca del CMB.

Asimismo, como parte de la cartelera principal del doble campeonato, la campeona unificada de MVP, Desley “Destroyer” Robinson (10-3, 3 KO’s), defenderá sus títulos mundiales de peso mediano de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB) frente a Logan Holler (11-3-1, 4 KO’s) en un combate pautado a 10 asaltos en las 160 libras.

En la cartelera preliminar también verán acción Yolanda Vega (10-1, 1 KO), el invicto Alexis “Chop Chop” Chaparro (5-0, 5 KO’s), Alexander Gueche (9-0, 6 KO’s), el texano de Brownsville Sebastian Juárez (9-0, 7 KO’s) y el invicto prospecto Pedro Veitia (5-0, 5 KO’s).

El evento es organizado por Most Valuable Promotions (MVP) en sociedad con Boxlab Promotions.

ACERCA DEL AUTOR
Sara Del Valle Hernández
Sara Del Valle HernándezArrow Icon
Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
