8 de septiembre de 2025
78°nublado
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Amanda Serrano regresaría al ring a finales de este año en Puerto Rico

La campeona peso pluma boricua anunció que iniciará el campamento de entrenamiento a mediados de septiembre

8 de septiembre de 2025 - 9:23 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Amanda Serrano viene de una derrota por decisión mayoritaria ante Katie Taylor. (Xavier Araújo)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La campeona puertorriqueña Amanda Serrano anunció que regresará al cuadrilátero en los próximos meses y que comenzará su campamento de entrenamiento a mediados de septiembre.

Aunque no reveló la fecha ni el lugar de su próximo compromiso, su manejador Jordan Maldonado confirmó al periódico Primera Hora que la pelea será el 27 de diciembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, ante una contrincante que declinó mencionar.

Serrano (47-4-1, 31 KO’s) viene de sufrir su tercera derrota ante la irlandesa Katie Taylor (25-1, 6 KO’s), en un combate celebrado el 11 de julio de 2025 en Nueva York por todos los títulos de la división superligera en poder de la europea.

Tras su enfrentamiento con Taylor, la campeona boricua de las 126 libras de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) había adelantado que su próxima pelea sería en Puerto Rico y dentro de esa división.

La última vez que Serrano combatió en la división pluma fue el 27 de octubre de 2023, cuando superó por decisión unánime en Orlando a Danila Ramos. Recientemente, la OMB ratificó su estatus como campeona de las 126 libras, aunque precisó que deberá cumplir con una defensa mandatoria en esa categoría.

Su anticipado regreso a los cuadriláteros en Puerto Rico el 2 de marzo de 2024, en un combate titular ante la alemana Nina Meinke en el “Choliseo”, fue cancelado minutos antes de comenzar —ante la presencia de más de 17,000 fanáticos— luego de que la peleadora reportara una lesión en un ojo.

Amanda Serrano Boxeo Asociación Mundial de Boxeo Organización Mundial de Boxeo
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
