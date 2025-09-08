Amanda Serrano regresaría al ring a finales de este año en Puerto Rico

La campeona puertorriqueña Amanda Serrano anunció que regresará al cuadrilátero en los próximos meses y que comenzará su campamento de entrenamiento a mediados de septiembre.

Aunque no reveló la fecha ni el lugar de su próximo compromiso, su manejador Jordan Maldonado confirmó al periódico Primera Hora que la pelea será el 27 de diciembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, ante una contrincante que declinó mencionar.

Serrano (47-4-1, 31 KO’s) viene de sufrir su tercera derrota ante la irlandesa Katie Taylor (25-1, 6 KO’s), en un combate celebrado el 11 de julio de 2025 en Nueva York por todos los títulos de la división superligera en poder de la europea.

Tras su enfrentamiento con Taylor, la campeona boricua de las 126 libras de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) había adelantado que su próxima pelea sería en Puerto Rico y dentro de esa división.

La última vez que Serrano combatió en la división pluma fue el 27 de octubre de 2023, cuando superó por decisión unánime en Orlando a Danila Ramos. Recientemente, la OMB ratificó su estatus como campeona de las 126 libras, aunque precisó que deberá cumplir con una defensa mandatoria en esa categoría.