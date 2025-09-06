Stephanie Piñeiro con hambre de ganar el título interino wélter de la AMB

La boxeadora boricua Stephanie Piñeiro espera con ansias el día en que enfrentará a la canadiense Marie-Pier Houle por el cinturón interino wélter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), tras meses de incertidumbre sobre cuándo volvería a pelear.

De cara a este compromiso —programado para el 12 de septiembre en el Coliseo Rubén Rodríguez, en Bayamón— Piñeiro modificó su alimentación para cumplir cómodamente con el peso de las 147 libras y presentarse con mayor fortaleza, en lo que considera el mayor cambio de su preparación.

“Esta vez mejoré mis hábitos alimenticios. He tenido mayor control en la comida. Qué como, cuándo, las porciones... Lo he tomado muy en cuenta debido a las situaciones que he tenido en el pasado, como lo que pasó en Italia, que no pude dar el peso y eso me hizo despertar”, expresó la peleadora a El Nuevo Día.

El incidente al que alude Piñeiro ocurrió en un torneo Preolímpico celebrado en Italia en marzo de 2024, donde no pudo pelear al no cumplir con el peso. La Federación Puertorriqueña de Boxeo la suspendió del Equipo Nacional, aunque posteriormente fue reinstalada tras un proceso de apelación.

“Me vi muy mal y perdía prácticamente mis habilidades. Trataba de hacer el peso deshidratándome y pasando mucho trabajo y a la hora de la pelea, Stephanie no era la que estaba ahí. Yo estaba sobreviviendo”, añadió.

Piñeiro, quien posee récord de 8-0 con dos nocauts, reconoció que la pelea ante Pier Houle (11-1-2, 3 KO’s) reviste una importancia trascendental, pues de ganar tendría la oportunidad de medirse a la británica Lauren Price, campeona wélter de la AMB y también dueña de los cinturones del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

“Con este cambio (en la alimentación) vamos a ver a una Stephanie más explosiva y muchísimo más fuerte”, puntualizó Piñeiro, al tiempo que destacó el trabajo del Dr. Gómez en la nutrición, de Patricio Chutney en la preparación física, de Jezer “Jezo” Rivera en el análisis de su contrincante y de su entrenador José “Cheo” Cuadrado.

Afinando detalles

Piñeiro compartió que su preparación ha entrado en la fase final, donde cada ajuste cuenta para llegar en las mejores condiciones al compromiso.

Según relató, se encuentra en un punto en el que predominan la estrategia y el control del peso, aspectos que asegura lleva con tranquilidad.

“Ahora mismo estamos afinando los detalles de la pelea, lo que técnicamente haré para enfrentarme a ella. También estamos trabajando la parte del peso, que estoy muy cómoda, y bajando cargas porque queda muy poco para la pelea”, explicó.