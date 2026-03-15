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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Oscar “El Pupilo” Collazo retiene sus coronas peso mínimo en Anaheim

El campeón puertorriqueño superó por nocaut técnico a Jesús Haro para mejorar su récord a 14-0 y 11 KO’s

15 de marzo de 2026 - 9:37 AM

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El boricua Oscar "El Pupilo" Collazo celebra después de retener sus títulos peso mínimo de la OMB y la AMB ante Jesús Haro. (Miguel Cotto Promotions)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El campeón puertorriqueño Oscar “El Pupilo” Collazo retuvo el sábado sus coronas peso mínimo de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) al derrotar por nocaut técnico a Jesús “Chiquito” Haro en el Honda Center de Anaheim, California.

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La pelea se detuvo al concluir el sexto asalto, cuando la esquina de Haro tiró la toalla. Collazo ganó todos los asaltos en las tarjetas.

Con el triunfo, el orgullo del municipio de Villalba, Puerto Rico, mejoró su récord a 14-0 y 11 KO’s. Haro, por su parte, vio caer su foja a 13-4, 2 KO’s.

Collazo actualmente figura en el ‘Top 10′ libra por libra de Ring Magazine.

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BoxeoOscar CollazoAsociación Mundial de BoxeoOrganización Mundial de BoxeoMiguel Cotto Promotions
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