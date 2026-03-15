Oscar “El Pupilo” Collazo retiene sus coronas peso mínimo en Anaheim
El campeón puertorriqueño superó por nocaut técnico a Jesús Haro para mejorar su récord a 14-0 y 11 KO’s
15 de marzo de 2026 - 9:37 AM
15 de marzo de 2026 - 9:37 AM
El campeón puertorriqueño Oscar “El Pupilo” Collazo retuvo el sábado sus coronas peso mínimo de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) al derrotar por nocaut técnico a Jesús “Chiquito” Haro en el Honda Center de Anaheim, California.
La pelea se detuvo al concluir el sexto asalto, cuando la esquina de Haro tiró la toalla. Collazo ganó todos los asaltos en las tarjetas.
Con el triunfo, el orgullo del municipio de Villalba, Puerto Rico, mejoró su récord a 14-0 y 11 KO’s. Haro, por su parte, vio caer su foja a 13-4, 2 KO’s.
Collazo actualmente figura en el ‘Top 10′ libra por libra de Ring Magazine.
Oscar Collazo is on another LEVEL📈#BarbozaJrSimsJr | Live NOW on DAZN ▪️ pic.twitter.com/srHi0xdhiy— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) March 15, 2026
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