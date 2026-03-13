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El boricua Oscar Collazo vuelve a la guerra: expone sus títulos ante “Chiquito” Haro

El campeón mundial unificado de la OMB y la AMB, expondrá este sábado sus fajas ante el californiano Jesús “Chiquito” Haro en Anaheim

13 de marzo de 2026 - 5:51 PM

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El combate, séptima defensa titular del campeón boricua Oscar Collazo, será el semiestelar. (Suministrada / Miguel Cotto Promotions)
Antolín Maldonado Ríos
Por Antolín Maldonado Ríos
Periodista de Deportes antolin.maldonado@gfrmedia.com

La carrera del campeón mundial de las 105 libras en sus versiones de la OMB y AMB, Oscar “El Pupilo” Collazo, ha sido tan rápida que al mencionarse que va para su séptima defensa titular este sábado en el Honda Center de Anaheim, en California, suena inverosímil cuando se toma en cuenta que solo tiene 13 combates.

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Pero así como suma y gana combates para su aun breve resumé como peleador profesional, desde su debut en febrero de 2020, el monarca de peso mínimo y 29 años de edad considera que es mucho el camino que le falta por recorrer a pesar de todo lo logrado en tan corto tiempo.

Y el paso más inmediato es el que tiene de frente para este sábado, cuando expondrá sus títulos ante el californiano Jesús “Chiquito” Haro, un púgil de 23 años que ostenta marca parecida al boricua, con 13 victorias, aunque con tres derrotas y solo dos triunfos por nocaut (13-3, 2 KO).

El combate se podrá ver a través de la plataforma digital DAZN, cuya transmisión iniciará a las 8:00 de la noche. Se espera que el combate de Collazo-Haro suba aproximadamente entre 10:00 y 11:00 de la noche.

“Estamos haciendo cosas bien rápido y creo que me falta mucho por recorrer. Quiero entrar en el ‘top 5′ por lo menos, de los mejores libra por libra al terminar el año, buscar esas peleas unificatorias, y seguir demostrando que somos de los mejores, y seguir sacando la cara por lo pesos bajitos", dijo vía telefónica el monarca mundial a El Nuevo Día, luego de cumplir con la báscula en la ceremonia de pesaje, y fijarla por debajo del límite de la división, exactamente en 104.8 libras.

El campeón mundial puertorriqueño Oscar Collazo pesó 104.8 libras, justo por debajo del límite de la división de 105.
El campeón mundial puertorriqueño Oscar Collazo pesó 104.8 libras, justo por debajo del límite de la división de 105. (Suministrada / Miguel Cotto Promotions)

Frente a Haro, Collazo también está exponiendo su récord invicto de 13-0 con 10 nocauts.

“Mucha gente puede pensar que estamos bien adelante, pero no, falta mucha experiencia y muchas cosas por hacer”, enfatizó Collazo, quien también habló del tipo de pelea que podría esperar de su retador.

Haro paró la báscula en 103.4 libras. Debutó el mismo año que Collazo, en marzo de 2020, y entre sus tres derrotas, tiene una en Puerto Rico contra el excampeón mundial boricua, Wilfredo “Bimbito” Méndez, en 2024.

“Él tiene un estilo... pelea bien inteligente, pelea hacia atrás. Usa su mano rápida, no es pegador. De 13 peleas solamente tiene dos nocauts. Es un boxeador inteligente que va hacia atrás, que va a usar su rapidez. Sabe moverse. Sabemos el plan que lleva y él también lo dijo en unas entrevistas”, indicó Collazo.

“Él va a salir boxeando, a usar la recta. Como todos han tratado de hacer. Pero lo hemos visto, lo hemos estudiado muy bien, y va a ser una pelea buena, bien entretenida”.

El retador Jesús "Chiquito" Haro pesó 103.4 libras.
El retador Jesús "Chiquito" Haro pesó 103.4 libras. (Suministrada / Miguel Cotto Promotions)

“Debe ser una pelea movida. Mi estilo últimamente ha sido más bien la presión. Presionar al rival, ya que soy el boxeador fuerte en la mayoría de mis peleas. Va a ser una buena pelea. Porque a veces se puede pensar que voy a ir ‘full’ a presionar, pero no, vamos a ir inteligente, a media distancia, para lograr el contraataque”.

La pelea de Collazo y Haro será la semiestelar de una cartelera protagonizada por los welters Arnold Barboza Jr. y Kenneth Sims Jr.

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Oscar CollazoOMB
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Antolín Maldonado Ríos
Antolín Maldonado RíosArrow Icon
Periodista con más de 30 años de experiencia en prensa escrita, especializado en reportajes de investigación y artículos de análisis, presentando la otra cara de la información deportiva. Graduado en 1994 de...
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