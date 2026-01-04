Predecible: Tyson Fury anuncia una vez más que saldrá del retiro

Manchester - Tyson Fury regresará al ring después de anunciar el domingo que saldrá de su retiro.

El excampeón mundial peso pesado confirmó su regreso en una publicación en redes sociales, lo que abre la posibilidad de un esperado enfrentamiento con Anthony Joshua.

“2026 es ese año. Es el regreso”, publicó Fury en Instagram. “He estado fuera por un tiempo, pero ya estoy de vuelta, 37 años y todavía pegando. No hay nada mejor que golpear a peleadores en la cara y que te paguen por ello”, agregó.

Fury se retiró el año pasado tras perder por segunda vez ante Oleksandr Usyk en diciembre de 2024. Antes de sus dos combates con Usyk, estaba invicto en 35 peleas, con 34 victorias y un empate.

Fury no mencionó posibles oponentes, pero su anuncio llega después de que aumentaran las especulaciones sobre un choque con su rival británico Joshua en 2026.

Joshua, también excampeón mundial, noqueó el mes pasado a la estrella de YouTube Jake Paul. Sin embargo, esta semana resultó herido en un accidente automovilístico mortal en Nigeria en el que murieron dos de sus amigos, lo que ha generado incertidumbre sobre sus planes inmediatos.

Fury es dos veces campeón mundial. Puso fin al reinado de Wladimir Klitschko con una victoria por puntos en 2015.

No volvió a pelear hasta 2018, pero una emocionante trilogía con el estadounidense Deontay Wilder terminó con un empate y dos victorias para Fury, con las que conquistó el título del Consejo Mundial de Boxeo.

Fury había dicho anteriormente que se retiraría tras vencer a Dillian Whyte en 2022, pero regresó al ring al año siguiente.