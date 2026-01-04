Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesBoxeo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Predecible: Tyson Fury anuncia una vez más que saldrá del retiro

El excampeón mundial cayó dos veces al hilo ante el invicto Oleksandr Usyk

4 de enero de 2026 - 11:22 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las únicas dos derrotas en la carrera de Tyson Fury, a la derecha, son ante Oleksandr Usyk. (Nick Potts)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Manchester - Tyson Fury regresará al ring después de anunciar el domingo que saldrá de su retiro.

RELACIONADAS

El excampeón mundial peso pesado confirmó su regreso en una publicación en redes sociales, lo que abre la posibilidad de un esperado enfrentamiento con Anthony Joshua.

“2026 es ese año. Es el regreso”, publicó Fury en Instagram. “He estado fuera por un tiempo, pero ya estoy de vuelta, 37 años y todavía pegando. No hay nada mejor que golpear a peleadores en la cara y que te paguen por ello”, agregó.

Fury se retiró el año pasado tras perder por segunda vez ante Oleksandr Usyk en diciembre de 2024. Antes de sus dos combates con Usyk, estaba invicto en 35 peleas, con 34 victorias y un empate.

Fury no mencionó posibles oponentes, pero su anuncio llega después de que aumentaran las especulaciones sobre un choque con su rival británico Joshua en 2026.

Joshua, también excampeón mundial, noqueó el mes pasado a la estrella de YouTube Jake Paul. Sin embargo, esta semana resultó herido en un accidente automovilístico mortal en Nigeria en el que murieron dos de sus amigos, lo que ha generado incertidumbre sobre sus planes inmediatos.

Fury es dos veces campeón mundial. Puso fin al reinado de Wladimir Klitschko con una victoria por puntos en 2015.

No volvió a pelear hasta 2018, pero una emocionante trilogía con el estadounidense Deontay Wilder terminó con un empate y dos victorias para Fury, con las que conquistó el título del Consejo Mundial de Boxeo.

Fury había dicho anteriormente que se retiraría tras vencer a Dillian Whyte en 2022, pero regresó al ring al año siguiente.

Un combate con Joshua ha sido esperado durante mucho tiempo. También existe la posibilidad de una pelea que cierre una trilogía con Usyk o de un enfrentamiento con el campeón de la Organización Mundial de Boxeo, Fabio Wardley.

Tags
BoxeoTyson FuryRetiro
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 4 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: