Al no ser aún miembro de la WB, Puerto Rico no podrá competir en el Campeonato Mundial programado del 4 al 14 de septiembre en Liverpool, Inglaterra.

No obstante, Laureano adelantó que presentará una solicitud para que se le permita participar en el evento.

Continúan con los planes

El presidente federativo entiende que el proceso de afiliación no ha afectado a los atletas, ya que este es un año de recambio y no hay eventos de envergadura que otorguen puntos para la clasificación panamericana o campeonatos mundiales. Añadió que a pesar de que el proceso de afiliación aún no ha sido completado, los atletas han competido en eventos nacionales e internacionales.