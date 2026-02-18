Opinión
DeportesBoxeo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

René “Chulo” Santiago levanta la mano y desafía a Melvin Jerusalem

El boricua aprovechó el colapso del pleito ante Oscar Collazo para invitar al filipino a pelear en la isla por las coronas de las 108 libras

18 de febrero de 2026 - 6:29 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El monarca unificado de las 108 libras René "Chulo" Santiago tiene un compromiso el 3 de abril en Japón contra Masataka Taniguchi. (alexis.cedeno)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportessara.delvalle@gfrmedia.com

El campeón puertorriqueño René “Chulo” Santiago lanzó un reto público al filipino Melvin Jerusalem para enfrentarlo en Puerto Rico, luego de que se frustrara el combate de este último con Oscar Collazo.



Jerusalem —dueño del cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en las 105 libras— tenía previsto medirse a Collazo, monarca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), en un combate de unificación pautado para el 14 de marzo en California.

Sin embargo, la pelea no se concretó y, en su lugar, Collazo enfrentará a Jesús “Chiquito” Haro en esa misma fecha y sede, mientras se mantiene la expectativa de que el boricua y Jerusalem puedan cruzarse en el verano. El monarca boricua de la OMB y las AMB señaló que el aplazo obedeció a que no se alcanzó un “acuerdo adecuado”, sin poder entrar en más detalles.

Ante este escenario, Jerusalem recurrió a sus redes sociales para expresar su molestia por la cancelación del combate unificatorio. En uno de los mensajes —que acompañó con una foto junto a su equipo— escribió: “Duele, tengo el corazón roto por lo que le hicieron a nuestro equipo, especialmente a mí. Nuestro campamento está molesto por lo que hicieron. #JerusalemCollazo2”.

Collazo y Jerusalem se midieron por primera vez el 27 de mayo de 2023, en un combate en el que el filipino perdió su cinturón peso mínimo de la OMB.

Más adelante, Jerusalem compartió los siguientes comentarios: “Que Collazo siga molesto ahí con su rival por ahora. Lástima que no pueda quedarse con mi cinturón” y “Es hora de subir de división. ¿Qué opinan, fanáticos del boxeo?”.

Y fue precisamente ese último mensaje el que aprovechó Santiago para invitar a Jerusalem a venir a la isla y retarlo por las correas de las 108 libras de la OMB y la AMB que están en su poder.

“Oye, campeón, ven acá. Te estoy esperando para darte la bienvenida”, escribió Santiago.

Jerusalem no tardó en responder. “Defiende primero tu cinturón ante (Masataka) Taniguchi, y luego quiero pelear contigo pronto. Buena suerte”, consignó el asiático al hacer referencia a la próxima defensa de Santiago ante el japonés Taniguchi el 3 de abril en Japón.

