René “Chulo” Santiago levanta la mano y desafía a Melvin Jerusalem

El campeón puertorriqueño René “Chulo” Santiago lanzó un reto público al filipino Melvin Jerusalem para enfrentarlo en Puerto Rico, luego de que se frustrara el combate de este último con Oscar Collazo.

Jerusalem —dueño del cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en las 105 libras— tenía previsto medirse a Collazo, monarca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), en un combate de unificación pautado para el 14 de marzo en California.

Sin embargo, la pelea no se concretó y, en su lugar, Collazo enfrentará a Jesús “Chiquito” Haro en esa misma fecha y sede, mientras se mantiene la expectativa de que el boricua y Jerusalem puedan cruzarse en el verano. El monarca boricua de la OMB y las AMB señaló que el aplazo obedeció a que no se alcanzó un “acuerdo adecuado”, sin poder entrar en más detalles.

Ante este escenario, Jerusalem recurrió a sus redes sociales para expresar su molestia por la cancelación del combate unificatorio. En uno de los mensajes —que acompañó con una foto junto a su equipo— escribió: “Duele, tengo el corazón roto por lo que le hicieron a nuestro equipo, especialmente a mí. Nuestro campamento está molesto por lo que hicieron. #JerusalemCollazo2”.

Collazo y Jerusalem se midieron por primera vez el 27 de mayo de 2023, en un combate en el que el filipino perdió su cinturón peso mínimo de la OMB.

Más adelante, Jerusalem compartió los siguientes comentarios: “Que Collazo siga molesto ahí con su rival por ahora. Lástima que no pueda quedarse con mi cinturón” y “Es hora de subir de división. ¿Qué opinan, fanáticos del boxeo?”.

Y fue precisamente ese último mensaje el que aprovechó Santiago para invitar a Jerusalem a venir a la isla y retarlo por las correas de las 108 libras de la OMB y la AMB que están en su poder.

“Oye, campeón, ven acá. Te estoy esperando para darte la bienvenida”, escribió Santiago.