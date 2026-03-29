Stephanie Piñeiro ya está en Gales para su pelea titular ante Lauren Price

La boxeadora puertorriqueña Stephanie Piñeiro partió el sábado hacia Gales, Reino Unido, donde arribó este domingo, de cara a su combate titular del 4 de abril ante la campeona unificada Lauren Price en las 147 libras.

Piñeiro (10-0, 3 nocauts) buscará arrebatarle a Price (9-0, 2 KO’s) las fajas del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Federación Internacional de Boxeo (FIB), Organización Internacional de Boxeo (OIB) y Ring Magazine, en una cartelera que se celebrará en la Utilita Arena Cardiff.

La salida marca la recta final de su preparación, tras completar en Puerto Rico uno de los campamentos más exigentes de su carrera, según había adelantado la propia púgil en una entrevista previa.

Enfrente tendrá a Price, campeona olímpica y figura consolidada del boxeo femenino, quien peleará ante su público en Cardiff como favorita.

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