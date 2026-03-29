Stephanie Piñeiro ya está en Gales para su pelea titular ante Lauren Price
La boricua llegó este domingo al Reino Unido para el combate del 4 de abril por las fajas mundiales en las 147 libras
29 de marzo de 2026 - 3:24 PM
29 de marzo de 2026 - 3:24 PM
La boxeadora puertorriqueña Stephanie Piñeiro partió el sábado hacia Gales, Reino Unido, donde arribó este domingo, de cara a su combate titular del 4 de abril ante la campeona unificada Lauren Price en las 147 libras.
Piñeiro (10-0, 3 nocauts) buscará arrebatarle a Price (9-0, 2 KO’s) las fajas del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Federación Internacional de Boxeo (FIB), Organización Internacional de Boxeo (OIB) y Ring Magazine, en una cartelera que se celebrará en la Utilita Arena Cardiff.
La salida marca la recta final de su preparación, tras completar en Puerto Rico uno de los campamentos más exigentes de su carrera, según había adelantado la propia púgil en una entrevista previa.
Enfrente tendrá a Price, campeona olímpica y figura consolidada del boxeo femenino, quien peleará ante su público en Cardiff como favorita.
El combate forma parte de la cartelera “Awaken The Dragon”, mientras que los detalles de la transmisión para Puerto Rico se informarán más adelante, según indicó el promotor puertorriqueño Javier Bustillo.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: