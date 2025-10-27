Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
27 de octubre de 2025
81°nublado
DeportesBoxeo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Subriel Matías defenderá su título mundial en el Barclays Center de Nueva York

El campeón del CMB expondrá su cinturón de las 140 libras ante el británico Dalton Smith en una cartelera organizada por Fresh Productions

27 de octubre de 2025 - 6:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Subriel Matias (izquierda) destronó a Alberto Puello (derecha) en una pelea celebrada el 12 de julio en Queens, Nueva York. (Xavier Araújo)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportessara.delvalle@gfrmedia.com

El Barclays Center, es uno de los recintos deportivos y de entretenimiento más emblemáticos de Nueva York, será el escenario en el que el boxeador puertorriqueño Subriel Matías defenderá su cetro superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ante el británico Dalton Smith el 10 de enero.

RELACIONADAS

La sede fue confirmada este lunes por la promotora Fresh Productions, quien informó que la primera conferencia de prensa sobre el cartelera será el 10 de noviembre en ese recinto.

El programa deportivo contará con otros seis boricuas, entre los que ya se confirmaron los nombres de Emmanuel “Manny” Rodríguez,Jeyvier Cintrón, Alfredo Santiago y Néstor Bravo.

El promotor Juan Orengo, presidente de Fresh Productions, señaló que su empresa será la única encargada de organizar el evento. Agregó que la suspensión que pesa sobre Matías por parte de la Comisión Atlética del Estado de Nueva York no estará en efecto para la fecha de la pelea.

“Va a ser una noche mágica”, expresó Orengo.

Matías (23-2, 22 KO’s) conquistó la faja de las 140 libras del CMB al destronar por decisión mayoritaria al dominicano Alberto Puello en una pelea celebrada el 12 de julio en el estadio Louis Armstrong, en Queens, Nueva York. Ese mismo día se anunció que su primera defensa sería ante Smith (18-0, 13 KO’s).

Tags
Subriel MatíasBoxeoCMBConsejo Mundial de Boxeo
ACERCA DEL AUTOR
Sara Del Valle Hernández
Sara Del Valle HernándezArrow Icon
Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 27 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: