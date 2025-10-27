Subriel Matías defenderá su título mundial en el Barclays Center de Nueva York
El campeón del CMB expondrá su cinturón de las 140 libras ante el británico Dalton Smith en una cartelera organizada por Fresh Productions
27 de octubre de 2025 - 6:10 PM
El Barclays Center, es uno de los recintos deportivos y de entretenimiento más emblemáticos de Nueva York, será el escenario en el que el boxeador puertorriqueño Subriel Matías defenderá su cetro superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ante el británico Dalton Smith el 10 de enero.
La sede fue confirmada este lunes por la promotora Fresh Productions, quien informó que la primera conferencia de prensa sobre el cartelera será el 10 de noviembre en ese recinto.
El programa deportivo contará con otros seis boricuas, entre los que ya se confirmaron los nombres de Emmanuel “Manny” Rodríguez,Jeyvier Cintrón, Alfredo Santiago y Néstor Bravo.
El promotor Juan Orengo, presidente de Fresh Productions, señaló que su empresa será la única encargada de organizar el evento. Agregó que la suspensión que pesa sobre Matías por parte de la Comisión Atlética del Estado de Nueva York no estará en efecto para la fecha de la pelea.
“Va a ser una noche mágica”, expresó Orengo.
Matías (23-2, 22 KO’s) conquistó la faja de las 140 libras del CMB al destronar por decisión mayoritaria al dominicano Alberto Puello en una pelea celebrada el 12 de julio en el estadio Louis Armstrong, en Queens, Nueva York. Ese mismo día se anunció que su primera defensa sería ante Smith (18-0, 13 KO’s).
