Subriel Matías encara turbulencias: un resultado positivo amenaza su pelea del 10 de enero

El combate entre el campeón superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el puertorriqueño Subriel Matías, y el inglés Dalton Smith está en peligro de no celebrarse luego de que el monarca boricua arrojó un resultado analítico adverso por la sustancia para mejorar el rendimiento ostarina en una prueba realizada por la Asociación Voluntaria Antidopaje (VADA).

La información fue divulgada este jueves por el periodista Mike Coppinger en la publicación especializada The Ring.

La defensa del título de las 140 libras del CMB de Matías está programada para el 10 de enero en el Barclays Center, en Nueva York. Según Coppinger, el deportista fajardeño tiene hasta el 1 de diciembre para solicitar el análisis de la muestra B, lo que el equipo de Matías se propone a hacer mañana, viernes.

De hecho, el promotor de Matías y presidente de Fresh Productions Boxing, Juan Orengo, explicó a El Nuevo Día que la muestra que arrojó positivo a la sustancia prohibida fue tomada el 9 de noviembre en Puerto Rico.

Orengo indicó que la concentración detectada en Matías fue de 0.085 ng/ml, una cantidad que considera mínima y que, a su juicio, pudo deberse a múltiples factores.

“A Subriel le han hecho dos pruebas. En la primera salió bien. En la segunda lo que tiene es 0.085, menos de un porciento. Eso podría ser por muchas cosas: una comida, un suplemento, una contaminación. Pueden ser muchas cosas. No llega a un porciento”, expresó Orengo.

La primera prueba que la VADA le realizó a Matías fue el 2 de noviembre y arrojó un resultado negativo.

“Se va a abrir el frasco B. Puede ser que dé igual porque es la misma orina, pero es algo mínimo”, insistió el promotor, que se enteró este jueves del resultado analítico adverso.

Orengo precisó que la pelea sigue en pie y dijo confiar en que finalmente se llevará a cabo. En cuanto a Matías, comentó que para el campeón, la situación fue como una bofetada.

Ostarina es un modulador selectivo del receptor androgénico (SARM), una sustancia prohibida que se utiliza para aumentar la masa muscular y mejorar la recuperación física.

Matías (23-2, 22 KO’s) conquistó la faja de las 140 libras del CMB al destronar por decisión mayoritaria al dominicano Alberto Puello en una pelea celebrada el 12 de julio en el estadio Louis Armstrong, en Queens, Nueva York. Ese mismo día se anunció que su primera defensa sería ante Smith (18-0, 13 KO’s).