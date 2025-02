Matías (21-2-21 KO’s) reiteró que no siente nada de nerviosismo y agregó que luego de sumar dos derrotas a su carrera, “no puede pasar algo peor”.

Quiere ganar por nocaut

“Él (Gollaz Valenzuela) no ha tenido la oportunidad de tener un título (ostentó las fajas Internacional del Consejo Mundial de Boxeo e Intercontinental de la FIB en el peso superligero) y yo sí. Obviamente, quiero volver a vivir eso, y como he dicho, estoy en ruta al título y no voy a descansar hasta tenerlo y tiene que ser este año”, puntualizó.