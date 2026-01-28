Opinión
Anuncian fecha de venta de boletos para el juego del Inter Miami y Lionel Messi en la isla

Este viernes comenzará la venta desde las 10:00 a.m. a través de ticketera.com, informaron los organizadores

28 de enero de 2026 - 10:00 AM

El juego de Lionel Messi y el Inter Miami en Puerto Rico será el 13 de febrero. (Lynne Sladky)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La venta de boletos para el partido del Inter Miami y la estrella Lionel Messi en el Estadio Juan Ramón Loubriel de Bayamón el 13 de febrero comenzará este viernes.

La venta iniciará a las 10:00 a.m. a través de ticketera.com, informó la empresa VRDG Entertainment a cargo del montaje del evento.

El Inter Miami se enfentará al Independiente del Valle, de Ecuador.

En un comunicado de prensa se informó que las taquillas se venderán a “precios accesibles desde $35 hasta más altos, permitiendo que fanáticos de todas las edades formen parte de este histórico encuentro que reunirá deporte, entretenimiento y experiencias exclusivas en un mismo escenario”.

Además se informó que el evento contará con múltiples experiencias premium, incluyendo un “Fan Fest” con entretenimiento en vivo desde las 3:00 p.m. y una experiencia en la sección “The VIP Messi Front” donde los fanáticos presenciarán el juego a solo pasos de la estrella del fútbol.

“Estamos trabajando día y noche para que más allá de un evento, sea una experiencia 360 para todos los ‘fans’, auspiciadores, y colaboradores desde que llega al Estadio hasta el último minuto. Que Puerto Rico brille ante el mundo, que nos estará viendo.”, expresó Julio Cabral, organizador y principal ejecutivo de VRDG Entertainment en un comunicado.

Se espera que el evento tenga un impacto de unos $15 millones en la isla.

Lionel MessiInter MiamiFútbol profesional
