Anuncian fecha de venta de boletos para el juego del Inter Miami y Lionel Messi en la isla

La venta de boletos para el partido del Inter Miami y la estrella Lionel Messi en el Estadio Juan Ramón Loubriel de Bayamón el 13 de febrero comenzará este viernes.

La venta iniciará a las 10:00 a.m. a través de ticketera.com, informó la empresa VRDG Entertainment a cargo del montaje del evento.

El Inter Miami se enfentará al Independiente del Valle, de Ecuador.

En un comunicado de prensa se informó que las taquillas se venderán a “precios accesibles desde $35 hasta más altos, permitiendo que fanáticos de todas las edades formen parte de este histórico encuentro que reunirá deporte, entretenimiento y experiencias exclusivas en un mismo escenario”.

Además se informó que el evento contará con múltiples experiencias premium, incluyendo un “Fan Fest” con entretenimiento en vivo desde las 3:00 p.m. y una experiencia en la sección “The VIP Messi Front” donde los fanáticos presenciarán el juego a solo pasos de la estrella del fútbol.

“Estamos trabajando día y noche para que más allá de un evento, sea una experiencia 360 para todos los ‘fans’, auspiciadores, y colaboradores desde que llega al Estadio hasta el último minuto. Que Puerto Rico brille ante el mundo, que nos estará viendo.”, expresó Julio Cabral, organizador y principal ejecutivo de VRDG Entertainment en un comunicado.