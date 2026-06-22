Argentina se juega la clasificación con Lionel Messi cerca de la historia

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Lionel Messi buscará acercarse a un nuevo récord en la historia de la Copa del Mundo y guiar al vigente campeón a los dieciseisavos de final cuando Argentina se mida ante Austria el lunes, un día antes de cumplir 39 años.

El astro argentino anotó un hat-trick —el primero en seis Mundiales— en la victoria 3-0 sobre Argelia en el debut del Grupo J, con lo que igualó al alemán Miroslav Klose como máximo goleador histórico del torneo, ambos con 16 tantos.

Una victoria ante los austríacos en Dallas no solo dejaría a los argentinos a las puertas de la siguiente ronda, sino que también convertiría a su capitán en el futbolista con más triunfos en la historia del certamen, una marca que también comparte con Klose (17).

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El boleto a dieciseisavos y la posibilidad de seguir ampliando los libros de récords, a un día de su cumpleaños, representarían un alivio para Messi en medio de un delicado momento personal por los problemas de salud de su padre, Jorge Messi.

Argentina, campeona en 1978, 1986 y 2022, también puede asegurarse el primer lugar del grupo si Argelia no vence a Jordania en el otro partido. Esa posición sería clave para evitar un cruce temprano con España, una de las grandes favoritas, que goleó este domingo 4-0 a Arabia Saudí.

Messi ya dejó claro que no será un actor secundario en esta Copa del Mundo. Ahora será el turno de sus compañeros de elevar el nivel ante un rival de mayor exigencia física.

Austria “es un equipo muy físico, con buenos jugadores y un estilo de alta intensidad”, analizó el mediocampista del Liverpool Alexis Mac Allister en entrevista con la FIFA. “Con nuestras armas intentaremos jugar como siempre, entender cuándo salir largo o ser más directos si nos presionan”.

1 / 8 | En imágenes: Messi firma un recital con hat-trick en su debut en el Mundial . Lionel Messi anotó el martes un hat-trick para que el vigente campeón Argentina arrancara la defensa del título de la Copa del Mundial con una victoria 3-0 ante Argelia. - Ed Zurga 1 / 8 En imágenes: Messi firma un recital con hat-trick en su debut en el Mundial Lionel Messi anotó el martes un hat-trick para que el vigente campeón Argentina arrancara la defensa del título de la Copa del Mundial con una victoria 3-0 ante Argelia. Ed Zurga Compartir

Sobre Messi, el volante argentino destacó su vigencia a pesar del paso de los años. “Disfruto mucho con Leo, no va a haber otro igual. Es distinto tenerlo al lado; las cosas que hace no son normales”.

El equipo de Ralf Rangnick venció 3-1 al debutante Jordania en su regreso a la máxima competencia desde 1998, logrando además su primera victoria en una Copa del Mundo desde 1990.

Austria busca superar la fase de grupos por primera vez desde 1982.

“Argentina cuenta con una plantilla repleta de jugadores de primer nivel, más allá de Messi. No es casualidad que sean los vigentes campeones del mundo”, señaló el capitán austríaco David Alaba. “Sin embargo, nos prepararemos de la mejor manera y lo daremos todo para conseguir un buen resultado”.

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“Les tenemos respeto, pero no miedo”, remarcó el mediocampista Paul Wanner.