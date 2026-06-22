“Bielsa es como un padre”: el emotivo encuentro entre el técnico de Cabo Verde y su ídolo

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El seleccionador de Cabo Verde, Pedro Leitão Brito, nunca escondió su admiración por Marcelo Bielsa.

El domingo, finalmente pudo conocer a su referente futbolístico y el escenario fue nada menos que el estadio de Miami, donde Cabo Verde y Uruguay empataron 2-2 en el Mundial.

Minutos antes del pitido inicial, ambos seleccionadores compartieron un respetuoso intercambio en la cancha, donde Leitão, más conocido como Bubista, le entregó a Bielsa un banderín de su país tras un cálido saludo. Ambos se estrecharon la mano y el argentino felicitó a su homólogo por los logros cosechados al frente del combinado caboverdiano.

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“Bielsa para mí y para muchos entrenadores es un maestro”, dijo Bubista en la conferencia de prensa posterior al partido. “Estudiamos mucho de lo que ha hecho a lo largo de su carrera”.

Sobre el obsequio que dio al técnico argentino, explicó que se trataba de un gallardete de su nación para que pudiera “recordar” el momento. Aprovechó la oportunidad para expresar su satisfacción por “conocerlo en persona y agradecerlo”.

Como futbolista, Bubista nunca fue una estrella, pese a haber jugado en Portugal, España y Angola, además de haber capitaneado a su selección.

Sin embargo, fue por su trabajo silencioso como entrenador de Cabo Verde que saltó a los reflectores: bajo su dirección, moldeó el destino de la pequeña nación insular de poco más de medio millón de habitantes y logró clasificar por primera vez al país a una Copa del Mundo.

En la arena mundialista, el cuadro siguió sorprendiendo. Debutó en el torneo con un heroico empate sin goles ante España, una de las grandes candidatas al título mundial, y volvió a sorprender el domingo al igualar 2-2 con la bicampeona Uruguay.

En más de una ocasión, el técnico ya había expresado su aprecio por Bielsa y su estilo de juego, una influencia invisible que trató de incorporar también a su selección.

“Bielsa es como un padre”, había dicho Bubista tras conocer la definición de los grupos para la Copa del Mundo.

Un día antes del duelo de Cabo Verde con Uruguay, volvió a elogiar al argentino, a quien calificó como “alguien que ha hecho muchísimo por el fútbol”. Consideró que sería “un placer y un honor” poder “codearse” el domingo con Bielsa, quien abandonó la cancha, por segunda vez en este Mundial, con un agrio empate con sabor a derrota.

Bubista, por el contrario, supo absorber aparentemente todas las lecciones del “Loco” Bielsa y trasmitirlas a Cabo Verde, que volvió a aprobar el examen en el césped: todavía no ha perdido en el Mundial y ahora sueña con aplicar los aprendizajes ante su último rival de grupo, Arabia Saudí.