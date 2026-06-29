Brasil sella su pase en el último suspiro tras una remontada de infarto

Houston - Nota del editor: visita nuestro sitio especial para ver el calendario de los partidos, tabla de posiciones, estadísticas e información de los equipos del Mundial de Fútbol 2026.

---

El sueño del hexacampeonato de Brasil sigue vivo.

Gabriel Martinelli apareció en el último aliento para anotar el gol que completó la remontada y Brasil se instaló en los octavos de final del Mundial al vencer el lunes 2-1 a Japón.

Martinelli, quien había ingresado como suplente en la segunda mitad, selló la victoria de la selección dirigida por Carlo Ancelotti al marcar en el sexto minuto del tiempo añadido.

“Por encima de todo queríamos refrescar el juego porque Martinelli aporta mucha intensidad”, dijo Ancelotti. “Cuando entra al partido siempre está en su mejor forma”.

Cuando el partido en el estadio techado de Houston parecía encaminado a una prórroga, el juvenil atacante Rayan recuperó el balón al borde del área y maniobró con clase por el costado derecho para ceder a Bruno Guimarães. El centrocampista habilitó a Martinelli, quien controló el balón con la zurda y definió con un derechazo cruzado que pegó en la base del poste.

PUBLICIDAD

“No tengo palabras para describir la alegría que tengo en el corazón”, agregó Martinelli, quien viene de una temporada en la que salió campeón de la Liga Premier con Arsenal.

Brasil se enfrentará al ganador del duelo entre Costa de Marfil y Noruega el domingo en East Rutherford, Nueva Jersey, en la ronda de octavos.

“Nunca podemos estar conformes con lo que estamos haciendo. Estamos haciendo un buen trabajo. Estamos rindiendo”, afirmó Ancelotti. “Pero nunca puedes estar conforme porque queremos jugar mejor”.

Casemiro abrió el marcador

Casemiro había igualado antes con un cabezazo a los 56 minutos tras una asistencia de Gabriel Magalhães, poco después de haber malogrado otra ocasión. El remate pasó apenas fuera del alcance de la mano extendida del arquero japonés Zion Suzuki y terminó en la red.

Japón se adelantó a los 29. Kaishu Sano robó un pase mal entregado por Danilo en el círculo central avanzó con el balón por todo el campo y definió con un derechazo desde fuera de la medialuna.

“No existe eso de no cometer errores porque nadie es perfecto. Pero hay que superarlo y hay que seguir adelante”, comentó Ancelotti. “El equipo hizo un buen trabajo con eso en la segunda mitad”.

Vinícius Júnior, autor de cuatro goles en este Mundial, tuvo la oportunidad de poner a Brasil arriba a los 58, pero su remate desde el costado izquierdo fue desviado por Suzuki y pegó en el poste más lejano.

Casemiro salió en el primer minuto del tiempo añadido de la segunda mitad, evidenciando molestias en la pierna.

PUBLICIDAD

Abajo en el marcador, Brasil salió como tromba tras el descanso. Generó dos ocasiones muy claras de entrada. En la primera, Suzuki manoteó un cabezazo de Bruno Guimarães a los 52 minutos. Poco después, el cabezazo de Casemiro rebotó en la cabeza de un defensor y en el rostro de Suzuki. El arquero japonés acabó la tarde en Houston con cuatro atajadas de mérito.

El astro brasileño Neymar no jugó el lunes tras su primera presentación con la Seleção desde 2023 en el partido contra Escocia al finalizar la fase de grupos. Disputó apenas 14 minutos en esa victoria 3-0 tras perderse los dos primeros encuentros del grupo en el Mundial por una lesión en el gemelo derecho.

Gabriel Martinelli festeja tras marcar el gol que le dio a Brasil su pase a los octavos de final del Mundial. (Ashley Landis)

“Estaba considerando seriamente ponerlo en el campo. Al final, no lo necesitamos”, matizó Ancelotti.

Japón sigue sin poder ganar un partido de eliminación directa en el Mundial.

Canadá supera a Sudáfrica

Por otro lado, Stephen Eustáquio marcó desde fuera del área en el segundo minuto del tiempo añadido de la segunda mitad, y Canadá venció el domingo 1-0 a Sudáfrica para lograr su primera victoria en un partido de eliminación directa en un Mundial.