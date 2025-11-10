Opinión
10 de noviembre de 2025
Claudia Sheinbaum: “México está listo para recibir el Mundial”

La presidenta mexicana destacó el avance de las obras federales de infraestructura y la preparación del Estadio Azteca

10 de noviembre de 2025 - 12:49 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum sostiene un balón de fútbol durante una rueda de prensa en la que habló sobre los preparativos de cara a la Copa Mundial. (Marco Ugarte)
Por Carlos Rodríguez / The Associated Press

Ciudad de México - Las obras de infraestructura federales que el gobierno lleva a cabo para la Copa Mundial de 2026 estarán terminadas a tiempo para el inicio del torneo el próximo 11 de junio, informó el lunes la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum.

Entre esas obras se encuentran la remodelación de las dos terminales del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, además de la construcción de un tren que conectará el aeropuerto Felipe Ángeles, localizado en el poblado de Santa Lucía, a casi 50 kilómetros de la Ciudad de México.

El Mundial del próximo año será organizada por Estados Unidos, Canadá y México, que recibirá 13 encuentros, cinco de ellos en la capital. Guadalajara y Monterrey, serán otras sedes en el país que recibirán el resto de los partidos.

De acuerdo con la mandataria, en la remodelación del aeropuerto capitalino el gobierno federal invertirá el equivalnete de $489 millones.

“Es un momento no solamente de ver el mejor fútbol, sino también es un momento para compartirle al mundo lo que somos, lo que es México, no solamente un país de una enorme grandeza cultural, sino también un momento histórico que vive en nuestro país”, manifestó Sheinbaum en una conferencia de prensa.

La presidenta mexicana dijo que además de eso se realizarán otras obras con aporte del gobierno federal en la ciudad norteña de Monterrey y Guadalajara en el occidente. Pero dijo que los detalles los darían a conocer la próxima semana.

El icónico estadio Azteca, que será el primer escenario en la historia en recibir tres inauguraciones de la Copa del Mundo, está cerrado y es remodelado desde el año pasado, pero la inversión la realiza una empresa particular.

Sheinbaum también dijo que el país espera la visita de 5.5 millones de visitantes adicionales en las tres sedes.

“Será un momento muy especial con una derrama económica muy importante, pero vamos a estar listos en unos meses”, declaró Sheinbaum. “México está listo para recibir el Mundial”.

Tags
FIFACopa Mundial de fútbolMéxicoClaudia Sheinbaum
ACERCA DEL AUTOR
Carlos Rodríguez / The Associated Press
