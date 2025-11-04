David Beckham es nombrado caballero por el rey Carlos III

Cuando llegó el momento de recibir su título de caballero, el gran futbolista David Beckham supo qué hacer. Se arrodilló como, bueno, como Beckham.

El rey Carlos III le tocó los hombros con la hoja de una espada y “Becks” se transformó en Sir David Beckham.

“Este es sin duda el momento de mayor orgullo”, dijo Beckham después de la ceremonia del martes en el Castillo de Windsor. “Obviamente he tenido mucha suerte en mi carrera por haber ganado lo que he ganado y haber hecho lo que he hecho, pero recibir un honor como este, de caballero, está más allá de cualquier cosa que jamás pensé que recibiría”.

La distinción marca la cúspide del esfuerzo de Beckham por rehabilitar su imagen luego de eventos que a veces lo alejaron de los fanáticos durante una larga y distinguida carrera. También ha tenido una personalidad muy pública como modelo de moda, esposo de Victoria “Posh” Beckham de las Spice Girls y musa de la película “Bend it Like Beckham”.

PUBLICIDAD

El jugador de 50 años fue nombrado caballero por sus servicios al deporte y la caridad, tras asociarse con UNICEF, el fondo para la infancia de la ONU, durante dos décadas y hacer campaña con una organización benéfica que trabaja para erradicar la malaria. También desempeñó un papel fundamental para que Londres obtuviera los Juegos Olímpicos de Verano de 2012.

El novelista Kazuo Ishiguro, ganador del Premio Nobel y autor de “Los restos del día”, que anteriormente fue nombrado caballero, fue reconocido en la ceremonia del martes como Compañero de Honor por la literatura. La renombrada cantante y actriz de musicales Elaine Paige recibió un título de dama, el equivalente femenino de un título de caballero.

Beckham es el único futbolista inglés que ha marcado en tres Copas del Mundo diferentes, y su carrera incluyó la campaña de triple victoria de 1999, cuando el Manchester United ganó la Premier League, la FA Cup y la Liga de Campeones.

Con 115 apariciones con la selección nacional de Inglaterra, Beckham ocupa el tercer lugar en la lista de todos los tiempos. También capitaneó el equipo en 59 ocasiones.

Después de dejar el Manchester United en 2003, una medida que devastó a los fanáticos, Beckham jugó en el Real Madrid, Los Angeles Galaxy y el Paris Saint-Germain. Ahora es copropietario del equipo de la Major League Soccer Inter Miami.

Su carrera tocó un punto bajo en la Copa del Mundo de 1998 en Francia, donde Beckham fue ampliamente vilipendiado por su petulante patada al jugador argentino Diego Simeone, que lo expulsó y dejó al equipo sin un jugador. Muchos fanáticos lo culparon por la salida de Inglaterra.

PUBLICIDAD

En la serie documental de Netflix de 2023 “Beckham”, describió el abuso que experimentó, que incluyó una efigie suya colgada de una soga afuera de un pub de Londres.

“Sabía que era malo en ese momento, pero repasar todo eso fue bastante difícil”, dijo a The Associated Press en ese momento.