Clínica del Inter Miami en Bayamón inspira a la niñez boricua: “Es una bendición”. Participantes durante una jornada de entrenamiento junto a representantes del club estadounidense.

Bayamón - La espera terminó y la historia comienza a escribirse: Lionel Messi , considerado el mejor futbolista de todos los tiempos, jugará por primera vez en Puerto Rico este jueves en el Estadio Juan Ramón Loubriel, de Bayamón, en una visita que trasciende lo deportivo y marca un hito para la fanaticada local.

El astro rosarino, ganador de un récord de ocho Balones de Oro, arribó este miércoles a la isla en horas de la tarde junto al Inter Miami, club en el que también cuenta con el legendario delantero uruguayo Luis Suárez y el exjugador y ahora entrenador de dicho equipo Javier Mascherano.

Todos ellos protagonizaron una práctica abierta al público en el Loubriel como preámbulo al juego de exhibición contra el Independiente del Valle, de Ecuador.

Así mismo representantes del Inter, encabezados por Diego Agibrán, encargado de academias del club miamense de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, asistieron a una clínica de fútbol en el campo del Bayamón Soccer Complex de Bayamón, para impactar a alrededor de un centenar de niños de ambas ramas, procedentes de residenciales públicos y también de clubes privados de fútbol.

El partido amistoso en cuestión debía celebrarse originalmente hace dos semanas, el 13 de febrero, como parte de la preparación del Inter para la temporada 2026 de la MLS, que arrancó el 21 de febrero con un revés para Miami, 3-0 en Los Ángeles. Pero una dolencia que privó a Messi de jugar a tiempo completo un preparatorio anterior, y de participar en la última práctica en Miami antes del día que debían volar a Puerto Rico, causó el aplazamiento del encuentro.

La huella de Messi impacta a niños y niñas en Bayamón Representantes del club Inter Miami compartieron entrenamiento y motivación con la nueva generación del balompié local.

Así las cosas, este compromiso para el Inter se da ya en medio de la temporada en Estados Unidos.

“Aquí estamos, es algo bello estar en Puerto Rico. Desafortunadamente no pudimos llegar como mandaba en la pretemporada, pero aquí teníamos un compromiso y estamos contentos de estar aquí”, dijo en un encuentro con la prensa este miércoles Ricardo Blanco, gerente de eventos especiales del Inter de Miami, al llegar a la clínica para niños entre los 7 y 18 años.

Niños y niñas participan de la clínica en el Bayamón Soccer Complex. (Carlos Rivera Giusti/Staff)

“Cualquier invitación a jugar internacionalmente es una belleza y la verdad hay mucha oportunidad siempre de jugar, esta se ha llevado a cabo, esta noche (miércoles) tenemos un entreno y mañana (jueves) el partido. O sea que ojalá todo esté bien y en buena salud, y de regreso a la temporada, que hay un enfoque de ganar de nuevo”, agregó Blanco en obvia alusión al título de la MLS alcanzado por Messi y compañía.

Fin a la espera

El partido en el Loubriel está todo vendido desde hace más de dos semanas, pues días antes de la fecha prevista originalmente para el 13 de febrero, los boletos se agotaron en solo minutos. Con capacidad regular para 12,000 espectadores, el aforo del Loubriel se amplió para el evento especial. Tan solo en el área de arena se colocaron unas 5,000 sillas.

“Yo creo que Puerto Rico tiene mucho orgullo no solo del lado de entrenamiento, pero las figuras que tenemos en el Inter es algo que hay que agradecer y es una bendición. Estamos listos”.

Blanco dio fe de que la llegada a la MLS de Messi, otrora astro del Barcelona de la liga española, y actual campeón del mundo de la FIFA con su selección de Argentina, ha hecho crecer a la liga.

“Traer a Messi a la liga americana es una bendición para todos. Hemos crecido la liga. El escudo ya figura mucho más que solo un equipo. Estamos enseñándole a la cultura que todo lo que nos han dado a nosotros en un momento, hay que devolverlo”.

Ricardo Blanco, a la izquierda, es el gerente de eventos especiales de Inter Miami. (Carlos Rivera Giusti/Staff)

Tanto el Inter Miami CF, el Independiente del Valle de Ecuador y los organizadores, la firma promotora VRDG Entertainment, hicieron esfuerzos junto con oficiales del Gobierno de Puerto Rico para encontrar una solución y evitar la cancelación definitiva del evento, por lo que fue posible que se reprogramara para este jueves, finalmente.

Ya recuperado, Messi viene de jugar el pasado sábado en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, en el revés 3-0 del Inter. Jugó los 90 minutos, totalizando 36 pases completados.