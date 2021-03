En plena concentración en Punta Cana, República Dominicana durante su preparación para lo que será su primer partido del clasificatorio con miras a la Copa Mundial FIFA 2022, el nuevo director técnico de la Selección Nacional, Dave Sarachan, todavía continúa conociendo a sus jugadores, pero se expresó optimista de que tendrá un grupo competitivo sobre la cancha.

Puerto Rico enfrentará el próximo, miércoles al combinado de St. Kitts en su primer partido como parte del Grupo F en las eliminatorias de la región de CONCACAF. El encuentro se disputará desde las 7:00 p.m. en el Estadio Panamericano de San Cristóbal en República Dominicana. Cuatro días después, el onceno boricua recibirá en la isla el 28 de marzo a Trinidad & Tobago, desde las 5:00 p.m. en el Estadio Centroamericano José Antonio Figueroa Freyre, de Mayagüez.

Puerto Rico continuará su participación el 2 de junio recibiendo como local a Bahamas, y luego visitará el 8 de junio a Guyana. Actualmente, Sarachan trabaja con 26 jugadores, faltando dos por integrarse en los próximos días. El calendario completo de la región se puede buscar aquí.

A una semana de que los boricuas se tiren al césped, El Nuevo Día conversó con Sarachan sobre cómo ha sido el proceso de conocer la Selección para la que fue contratado a finales de febrero.

¿Cómo ha ido la preparación de la Selección allá en República Dominicana?

—Muchos de los jugadores, no todos, arribaron el 12 de marzo, el viernes. Comenzamos el sábado 13 y hemos estado entrenando bien duro cada día, con dos sesiones diarias por los primeros días, y le dimos una el lunes, dos ayer (martes) y una hoy (miércoles). Así que hemos tenido mucho trabajo con el grupo para conocerlos. Hasta ahora ha habido un buen progreso desde la primera sesión. Han trabajado duro demostrando mejoría cada día.

¿Podría describir y detallar desde su punto de vista como entrenador, cómo ha sido el proceso de entrenamiento, y el enfoque que se hace cada día?

—Los jugadores estaban un poco nerviosos por las primeras sesiones. Un montón de energía, mucha ansiedad. Porque con nuevos coaches ellos tratan a veces de hacer demás para impresionar. Pero una vez nos calmamos luego del segundo o tercer día, ahora el fútbol está un poquito mejor. Estamos trabajando mucho con ellos para que se sientan más confiados en cómo juegan, que no se preocupen de que yo los esté evaluando. Solo sacando tanta información como podamos darle, para que los coaches los podamos guiar en la dirección correcta. Pienso que en los últimos días, su progreso ha sido mejor. Han comenzado a confiar en sí mismos, lo que es importante para convertirse en un equipo, porque cuando jugamos tenemos que trabajar juntos y creo que en este punto han hecho un gran trabajo, es un grupo muy unido.

¿Algún diagnóstico que pueda dar sobre el equipo que encontró, y hasta dónde espera llegar con él?

—Todavía estamos evaluando a este grupo. Son muchas cosas que se toman en consideración en el proceso de selección de los primeros 11. El sistema de juego que decidamos usar basado en los jugadores; el nivel de condición física de los jugadores... algunos jugadores no juegan regularmente; en qué posiciones pensamos que ciertos jugadores pueden encajar. Es un proceso que toma algún tiempo, pero ahora mismo no tenemos tiempo, y lo sabemos. Ahora mismo estamos a siete días. En los primeros días, fue conocerlos, y tener idea dónde estaban físicamente.

Dave Sarachan dijo que se sorprendió con la juventud que encontró en el equipo al conocer personalmente a los jugadores. (Suministrada (Amanda Morales / FPF))

Pienso que cuando tengamos el equipo el próximo miércoles en el primer juego contra St. Kitts, puedo prometer que vamos a tener un equipo que será bien competitivo que querrá poner mucha energía en el juego. Nunca me he sentido cómodo con decir que vamos a ganar o que perderemos o empataremos. Solo puedo decir que estamos confiados que este grupo estará preparado, y será excitante y competitivo.

¿Cuando conoció los jugadores, era el equipo que esperaba encontrar? ¿O fue mejor o peor de lo que le hablaron al contratarlo?

—Los encontré sorpresivamente jóvenes. Sabía las edades, pero cuando ves los rostros, y tú hablas con ellos y los ves, quizás es porque ahora soy más viejo, pero son bien jóvenes. Eso me sorprendió un poco. Diría que son más atléticos de lo que yo anticipé. Pienso que por ser jóvenes, no tienen mucha experiencia y sabía eso de entrada. Y ahora después de estar con el equipo unos días, prometen. Pero también creo que están recopilando otros detalles que queremos hablarles y enseñarles, y trabajar con ellos. No encontré muchas sorpresas, pero siempre hay algunas.

¿Algunos nombres que nos pueda mencionar sobre jugadores que lo hayan impresionado favorablemente?

—Es importante que haya líderes en el grupo. Cody Laurendi (portero)... a Cody lo conozco porque trabajé con él cuando yo estaba con el L.A. Galaxy (en la MLS). Cody y Sidney Rivera (delantero), a quien no conocía, pero hablamos por teléfono antes de llegar aquí. Esos dos muchachos han enseñado un montón de liderazgo dentro de este grupo. Los jugadores jóvenes los miran. Eso es bien importante en este proceso.

Hay unos cuantos jugadores, que los vi jugar en los partidos amistosos de enero, aunque no los tuve de cerca ni en persona, pero lo hicieron bien… Raúl González, lo conocí cuando estaba con Memphis porque jugó contra mi equipo en Carolina del Norte. Lo mismo con Jaden Servania (medio campo), que jugó en contra de nosotros. Así que conozco un poquito acerca de ellos.

Puerto Rico debutará en las eliminatorias de la CONCACAF contra St. Kitts el próximo miércoles en República Dominicana. (Suministrada (Amanda Morales / FPF))

Si fuera a describir al equipo posición por posición, ¿qué diría sobre cuáles son las fortalezas y las áreas en que aún hay trabajo por hacer?

—Pienso que en la meta, tenemos un muy sólido y experimentado portero (Laurendi). Y pienso que los otros que están compitiendo son jóvenes pero lo están haciendo bien. Creo que nuestros laterales han demostrado buenas cualidades. Y me sorprendió… pienso que tenemos unos jugadores que atacan que en el sistema correcta pueden ser efectivos para nosotros también. Y pienso que todavía necesitamos encontrar la compañía correcta y química en el medio del campo. Pero creo que tenemos algunos candidatos que estoy esperando a lo largo de los próximos días, que puedan emerger en esa capacidad.