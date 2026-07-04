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¿En qué etapa está el Mundial 2026 y cuándo termina?

La segunda ronda de eliminación directa ya comenzó y definirá a los ocho equipos que seguirán rumbo al título

4 de julio de 2026 - 4:38 PM

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Brasil jugará este domingo ante Noruega en los octavos de final. (Lynne Sladky)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Nota del editor: visita nuestro sitio especial para ver el calendario de los partidos, tabla de posiciones, estadísticas e información de los equipos del Mundial de Fútbol 2026.

Los pareos para la fase de octavos de final del Mundial 2026 quedaron definidos este viernes con el rival que esperaba Suiza tras la definición del último partido de dieciseisavos, que ganó Colombia por 1-0 a Ghana.

La ronda de octavos de final, segunda de eliminación directa del Mundial 2026, comenzará este sábado con los partidos Canadá-Marruecos y Paraguay-Francia; y terminará el martes 7 de julio con los choques Argentina-Egipto y Suiza-Colombia.

Marruecos ya venció 3-0 a Canadá.

Brasil se las verá con Noruega en Nueva York/Nueva Jersey el 5 de julio, misma fecha para el choque entre México e Inglaterra en Ciudad de México.

España se enfrentará con Portugal en Dallas el 6 de julio, mientras Estados Unidos y Bélgica jugarán el mismo día en Seattle.

Los cuartos de final se jugarán en tres días consecutivos, del jueves 9 al sábado 11 de julio de 20, al tiempo que las semifinales se efectuarán el 14 y 15.

La gran final será el domingo 19 de julio.

Calendario de octavos de final

  • Sábado 4 de julio: Canadá 0, Marruecos 3
  • Sábado 4 de julio: Paraguay – Francia, en Filadelfia
  • Domingo 5 de julio: Brasil – Noruega, en Nueva York/Nueva Jersey
  • Domingo 5 de julio: México – Inglaterra, en Ciudad de México
  • Lunes 6 de julio: Portugal – España, en Dallas
  • Lunes 6 de julio: Estados Unidos – Bélgica, en Seattle
  • Martes 7 de julio: Argentina – Egipto, Atlanta
  • Martes 7 de julio: Suiza – Colombia, en Vancouver
Tags
Mundial de Fútbol 2026FIFA
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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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