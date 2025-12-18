Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Fallece futbolista ecuatoriano Mario Pineida en ataque armado

El jugador de 33 años militaba en el Barcelona Sporting Club de primera división en el país sudamericano

18 de diciembre de 2025 - 11:40 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Mario Pineida, de la selección de Ecuador, manejando el balón frente a Abel Aguilar de Colombia en un partido de las eliminatorias mundialistas el 28 de marzo de 2017. (Dolores Ochoa)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Quito, Ecuador - El futbolista ecuatoriano Mario Pineida, quien militaba en el club de primera división local Barcelona y exjugador de la selección nacional, murió el miércoles a consecuencia de un ataque armado en la ciudad costera de Guayaquil, informó la policía, en medio de una ascendente ola de violencia al cierre del año en Ecuador.

RELACIONADAS

Sin dar más detalles, la policía informó que Pineida fue una de las dos personas que murieron en el ataque, mientras que otra resultó herida. El ministerio del Interior tampoco precisó las circunstancias en un chat de periodistas, pero indicó que el hecho es investigado por una dependencia policial, la Dirección de Investigación de Delitos Contra la Vida.

Pineida de 33 años, jugaba como lateral en Barcelona Sporting Club, uno de los icónicos equipos de la costa ecuatoriana en la serie A, que lo contrató desde 2016. En ese año se coronó campeón nacional, hazaña que repitió en 2020 con la misma escuadra.

Lateral por ambas bandas, Pineida llegó a militar en 2021 con Fluminense de Brasil, y disputó nueve partidos con la camiseta de la selección ecuatoriana —el último en la Copa América de ese mismo año, ingresando en el tramo final del encuentro contra Brasil en la fase de grupos. También fue convocado para la edición 2015 de la Copa América, pero no jugó.

En un comunicado el club ecuatoriano informó que “ha sido notificado de manera oficial sobre el fallecimiento” de Pineida “tras un atentado en su contra”. El conjunto, que no explicó por qué consideraba que el hecho era un atentado, manifestó que el hecho enluta a la escuadra y que dará a conocer más adelante los detalles sobre las honras fúnebres.

Otros clubes ecuatorianos, como Liga de Quito e Independiente del Valle -en el que también militó Pineida- expresaron sus condolencias en la red social X.

Según reportes de medios ecuatorianos, las dos personas murieron en el barrio Samanes, en el norte de Guayaquil, 265 kilómetros al suroeste de la capital, Quito.

Ecuador se apresta a cerrar 2025 como el año más violento de su historia con más de 9,000 homicidios según el Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado y otros índices de criminalidad global. La cifra supera las 7,063 muertes violentas registradas en 2024 e inclusive el récord anterior de 2023 con 8,248.

El gobierno del presidente Daniel Noboa ha defendido la lucha para combatir a organizaciones criminales que han expandido sus operaciones en territorio ecuatoriano en vinculación con cárteles internacionales de la droga.

No es la primera muerte de un futbolista en medio de la ola de violencia que azota a Ecuador desde hace casi cinco años. En noviembre, un jugador de 16 años del Independiente de Valle, falleció por una bala perdida también en Guayaquil. En septiembre perecieron también por impactos de bala Maicol Valencia y Leandro Yépez, ambos de Exapromo Costa, y Jonathan González, de 22 de Junio, dos clubes en el Ascenso Nacional, la segunda categoría del fútbol ecuatoriano.

EcuadorCártel de drogas
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
