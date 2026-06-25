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Merlín se va de excursión al estadio, pero no lo dejan entrar al partido de México

Al querido pato y mascota no oficial de la selección mexicana de fútbol se le negó la entrada a un juego debido a las reglas de la FIFA

25 de junio de 2026 - 10:11 AM

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Merlín, el animal que se convirtió en la mascota mexicana de este Mundial, no respondió a las preguntas; lo hizo su dueña, Carla Gómez.El pato Merlín entró caminando por delante de la presidenta Caludia Sheinbaum con su camiseta verde de la selección mexicana de fútbol y una bufanda de la FIFA.El pato mantiene un vínculo especialmente estrecho con Cristian, para quien originalmente fue un regalo.
1 / 11 | Merlín se va de excursión al estadio, pero no lo dejan entrar al partido de México. Merlín, el animal que se convirtió en la mascota mexicana de este Mundial, no respondió a las preguntas; lo hizo su dueña, Carla Gómez. - Marco Ugarte
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Ciudad de México - Merlín, el pato, uno de los mayores héroes populares de este Mundial, llegó el miércoles al estadio de la Ciudad de México entre grandes aplausos, pero finalmente se le comunicó que no podía quedarse para el partido de México contra la República Checa.

Tras ganarse el cariño de los usuarios en las redes sociales, sus seguidores habían puesto en marcha una campaña para instar a los organizadores a que permitieran que el querido pájaro asistiera al partido junto a su familia. En menos de dos semanas, Merlín pasó de pasearse por las calles de Ciudad de México durante la victoria de México en su primer partido a visitar el palacio presidencial. Pero el miércoles, su proverbial vuelo se vio truncado.

A Merlín se le concedió acceso al recinto del Estadio Azteca para grabar un reportaje con Televisa, una de las cadenas de televisión más grandes de Latinoamérica. Bajo estrictos protocolos de seguridad, Merlín viajó cómodamente dentro de una jaula de transporte, acompañado por su dueña, Carla Gómez, y su hijo Cristian, mientras los aficionados curiosos se agolpaban para ver a la estrella más inesperada del torneo. Sin embargo, no pudo quedarse a ver el partido, ya que las normas de la FIFA prohíben la entrada de animales a las instalaciones para garantizar su bienestar.

Un portavoz del torneo de la FIFA confirmó que a Merlín se le permitió acceder al recinto, pero no al estadio, y no hizo más comentarios al respecto.

“Estos últimos días han sido una locura; nunca dejaremos de estar agradecidos por lo que hemos vivido”, declaró Gómez a The Associated Press. “Todo el mundo está realmente impresionado con Merlín”.

El pato Merlín se convierte en la mascota viral del Mundial en México

El pato Merlín se convierte en la mascota viral del Mundial en México

El carismático animal desfila con los colores de la Selección Nacional en Ciudad de México.

Desde su primera aparición, Merlín se ha convertido en un fenómeno de las redes sociales y en una celebridad internacional. Con su camiseta verde de México y acompañando con orgullo a su familia mientras venden bebidas por toda la ciudad, este pato de dos años se ha convertido en una imagen habitual en la capital. Por el camino, ha participado en entrevistas, ha visitado platós de televisión, se ha mezclado con los aficionados en la fiesta de los seguidores celebrada en el Zócalo de Ciudad de México e incluso ha visitado Netflix.

“Se ha convertido en nuestra mascota no oficial para México y el Mundial”, dijo Daniel Krauze, un aficionado que se encontraba fuera del estadio y llevaba una gorra con forma de pato. “Me siento orgulloso de llevar a Merlín, el pato”.

Merlín también se ha visto envuelto en una disputa sobre marcas registradas, ya que al menos dos solicitudes presentadas antes que la de Gómez reclamaban los derechos sobre su nombre para uso comercial exclusivo. Finalmente, el registro se concedió a Gómez.

Tras el clamor de los fanáticos, la familia finalmente podrá acompañar en vivo un partido de su selección, una ocasión que Gómez describió como una “emoción muy fuerte”.

Y, pese a que el simpático patito fue vetado de las gradas, Gómez aseguró que el hincha número uno de México seguirá apoyando y dándole suerte a su equipo. “Merlín es un amuleto y yo sé que, con él, la selección mexicana gana hoy de nuevo”.

Mientras la fiebre del Mundial se apodera de la Ciudad de México, uno de los grandes favoritos de la afición del torneo no es ni un jugador, ni un entrenador, ni la mascota oficial.Junto al pato Merlín, en el panteón de aquellos que se ganan el corazón de todos, se encuentra Osito.Aquí se le ve cruzando una calle mexicana ataviado con la camisa de la selección.
1 / 10 | Primero Merlín y ahora Osito: mascotas que han conquistado corazones en México durante el Mundial. Mientras la fiebre del Mundial se apodera de la Ciudad de México, uno de los grandes favoritos de la afición del torneo no es ni un jugador, ni un entrenador, ni la mascota oficial. - Marco Ugarte

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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