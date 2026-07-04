Messi y Argentina sufren contra un aguerrido Cabo Verde para avanzar a octavos de final
Cristian Romero quebró un empate contra los africanos para rescatar al campeón defensor en la prórroga
4 de julio de 2026 - 9:14 PM
4 de julio de 2026 - 9:14 PM
Esta vez no fue la zurda de Lionel Messi. Fue un cabezazo del vehemente zaguero Cristian Romero que se desvió en un rival lo que rescató a Argentina del abismo ante la novata Cabo Verde en la prórroga para avanzar a los octavos de final del Mundial.
El zaguero central conectó un tiro de esquina lanzado al corazón del área por Messi y la pelota se desvió en Diney Borges para la victoria 3-2 en el Estadio de Miami, testigo de una noche en la que el gigante sudamericano y reinante campeón del mundo estuvo a punto morder el polvo ante la pequeña nación africana debutante en el certamen.
La Albiceleste estuvo dos veces arriba del marcador gracias a los goles de su capitán Messi en la primera parte y del defensor Lisandro Martínez, también en tiempo suplementario.
🇦🇷🤝🇨🇻 ¡GANÓ EL FÚTBOL! PARTIDAZO EN MIAMI ⚽️❤️— Telemundo Deportes (@TelemundoSports) July 4, 2026
¡Qué manera de sufrir, qué manera de jugar! Vivimos un choque épico que nos recordó por qué amamos este deporte. Al silbatazo final, las dos caras de la moneda: los jugadores argentinos celebrando con alma y vida un dramático pase… pic.twitter.com/yX89UUxppz
Pero dispuestos a seguir agigantando su leyenda, el país más pequeño que jamás en la historia había superado la ronda de grupos no bajó los brazos. Deroy Duarte anotó la igualdad provisoria los 59 minutos y Lopes Cabral sacó de la nada un derechazo al ángulo desde más de 23 metros en el primer tramo del tiempo suplementario.
¡¡¡ARGENTINAAAA OTRA VEZ ARRIBA!!! ¡¡¡EL ‘CUTI’ ROMERO APARECIÓ!!!— Telemundo Deportes (@TelemundoSports) July 4, 2026
El defensa de Tottenham se levanta en un tiro de esquina tras un centro de Messi y se vuelven a poner arriba sobre Cabo Verde. pic.twitter.com/8vnSsY8wSp
La Albiceleste jugará contra Egipto en octavos de final el 7 de julio en Atlanta. A primera hora, los Faraones se impusieron por penales ante Australia.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: