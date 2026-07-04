Messi y Argentina sufren contra un aguerrido Cabo Verde para avanzar a octavos de final

Esta vez no fue la zurda de Lionel Messi. Fue un cabezazo del vehemente zaguero Cristian Romero que se desvió en un rival lo que rescató a Argentina del abismo ante la novata Cabo Verde en la prórroga para avanzar a los octavos de final del Mundial.

El zaguero central conectó un tiro de esquina lanzado al corazón del área por Messi y la pelota se desvió en Diney Borges para la victoria 3-2 en el Estadio de Miami, testigo de una noche en la que el gigante sudamericano y reinante campeón del mundo estuvo a punto morder el polvo ante la pequeña nación africana debutante en el certamen.

La Albiceleste estuvo dos veces arriba del marcador gracias a los goles de su capitán Messi en la primera parte y del defensor Lisandro Martínez, también en tiempo suplementario.

Pero dispuestos a seguir agigantando su leyenda, el país más pequeño que jamás en la historia había superado la ronda de grupos no bajó los brazos. Deroy Duarte anotó la igualdad provisoria los 59 minutos y Lopes Cabral sacó de la nada un derechazo al ángulo desde más de 23 metros en el primer tramo del tiempo suplementario.

PUBLICIDAD