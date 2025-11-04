Opinión
4 de noviembre de 2025
84°nubes dispersas
Deportes Fútbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Muere entrenador de fútbol tras la línea de mando en medio de un partido en Serbia

Mladen Zizovic, director técnico del FK Radnicki de la primera división, falleció a los 44 años de edad, por un infarto

4 de noviembre de 2025 - 9:43 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Mladen Zizovic jugó por breve tiempo con la selección de Bosnia y Herzegovina. (Jon Super)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Belgrado, Serbia - Mladen Zizovic, entrenador del FK Radnicki 1923, club de la primera división serbia, falleció tras sufrir un infarto en la banda del campo durante un partido. Tenía 44 años.

RELACIONADAS

“Con profundo pesar informamos al público, a los aficionados y a los amigos del deporte que nuestro jefe del cuerpo técnico, Mladen Zizovic, falleció durante el partido de esta noche entre Mladost y Radnicki 1923 en Lucani”, dijo el club en Instagram el lunes por la noche.

“El FC Radnicki 1923 envía sus más sinceras condolencias a su familia, amigos y a todos los que compartieron con él el amor por el fútbol.”

El incidente ocurrió durante la primera mitad de un partido en Mladost Lucani en la Superliga serbia.

El partido se interrumpió mientras los servicios médicos atendían a Zizovic y se reanudó tras su traslado. Pero al conocerse minutos después la noticia de su fallecimiento, el encuentro se detuvo y los jugadores cayeron al césped consternados.

Los medios locales informaron que el corazón de Zizovic “explotó”.

Zizovic jugó brevemente para la selección nacional de Bosnia y Herzegovina, y fue contratado por Radnicki hace menos de dos semanas.

Serbia Fútbol profesional
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
