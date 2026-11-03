Muere futbolista español por paro cardíaco tras golpe recibido en un partido

El delantero del Tenerife Jesús de Miguel murió después de sufrir un paro cardíaco a causa de un choque en el campo durante un partido de la segunda división española, informó su club el martes. Tenía 30 años.

De Miguel disputaba el balón cerca del mediocampo durante un encuentro el lunes cuando el portero del Andorra, Jesús Owono, lo golpeó en el pecho tras salir a toda velocidad durante el tiempo añadido.

Owono recibió una tarjeta roja directa por el incidente.

De Miguel, de 30 años, fue trasladado a un hospital y el partido, que iba empatado 2-2, fue suspendido tras el episodio.

El Tenerife señaló en un comunicado que De Miguel murió a las 8:00 de la mañana del martes. El club, ubicado en las Islas Canarias, dijo que estaba “roto de dolor”.

De Miguel, nacido en Madrid, debutó como profesional en 2015 con el Leganés B y desde entonces jugó para varios clubes de divisiones inferiores en España. Se unió al Tenerife el año pasado.

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“No hay palabras de consuelo”, , decía el comunicado del club. “No hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo”.

El fuerte choque ocurrió cuando Owono salió de su área hasta el mediocampo para disputar un balón largo que De Miguel intentaba alcanzar.

De Miguel se encogió inicialmente de rodillas, sujetándose el torso durante unos segundos, antes de caer hacia atrás, con los brazos cayendo a los costados.

Owono se retiraba del campo después de que le mostraran la tarjeta roja, pero se dio la vuelta y se unió a los otros jugadores que corrieron para ver cómo estaba De Miguel.

Andorra, que es propiedad del exastro del Barcelona Gerard Piqué, también ofreció sus condolencias, junto con otros clubes, la federación española de fútbol y La Liga.

“Queremos mandar nuestro más sincero pésame a la familia de Jesús de Miguel, a todos sus compañeros, amigos y al CD Tenerife. Descanse en paz”, dijo el Andorra en un comunicado.

La federación española de fútbol aplazó dos partidos de la Copa del Rey y un partido de la Copa de la Reina que debían disputarse más tarde el martes.

Las lesiones que ponen en peligro la vida por choques en el fútbol son extremadamente raras.

El año pasado en España, un portero de 19 años murió por lesiones en la cabeza sufridas durante un choque en un partido de quinta división. El portero del Colindres Raúl Ramírez tuvo dos paros cardiorrespiratorios, uno en el campo y luego en la ambulancia mientras era trasladado a un hospital. Fue declarado en muerte cerebral dos días después.

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