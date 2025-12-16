Ousmane Dembélé y Aitana Bonmatí repiten como los mejores del mundo en los premios The Best de la FIFA

Doha, Catar - Ousmane Dembélé y Aitana Bonmatí fueron consagrados el martes como los mejores futbolistas de 2025 en los premios de la FIFA, sumando a su colección de premios después de ganar también el Balón de Oro masculino y femenino este año.

Dembélé fue la estrella del Paris Saint-Germain en la conquista de su primer título de la Liga de Campeones y Bonmatí se destacó para España y Barcelona.

Los premios de la FIFA son votados por los capitanes de los equipos nacionales, entrenadores, medios de comunicación y aficionados de todo el mundo.

Ousmane Dembélé viene de conquistarsu primer Balón de Oro. (Thibault Camus)

Dos campeones europeos ganaron los premios de entrenador: Sarina Wiegman llevó a Inglaterra a su segundo título consecutivo de la Eurocopa Femenina en Suiza, venciendo a España en la final, y Luis Enrique llevó al PSG a los títulos de la Liga de Campeones y la liga de Francia.

Los cuatro premios principales tuvieron el mismo cuadro de honor que los premios del Balón de Oro presentados en septiembre en París.

