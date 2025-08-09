Partido de pretemporada Lions-Falcons termina antes de tiempo tras grave lesión de Morice Norris de Detroit

Atlanta— El safety de Detroit, Morice Norris, fue atendido durante unos 20 minutos y retirado del campo en ambulancia durante el partido de pretemporada de los Lions el viernes por la noche contra Atlanta. El partido finalizó con 6:31 por jugarse después de que los jugadores dejaran correr el reloj.

Norris se lesionó con 14:50 por jugarse al intentar taclear a Nathan Carter. No hubo un informe inmediato sobre la lesión.

Al reanudarse el juego, el mariscal de campo de los Falcons, Emory Jones, realizó el saque y luego retuvo el balón mientras los jugadores de ambos equipos se mantenían en la línea de golpeo y el reloj seguía corriendo. Finalmente, con 6:31 por jugarse, un árbitro anunció la suspensión del partido “por orden de Nueva York”.

Los Lions ganaban 17-10 cuando se detuvo el juego

Previamente, Hendon Hooker perdió dos balones sueltos en un inicio que no duró tanto como se esperaba, lo que mermó sus esperanzas de ganar el puesto de mariscal de campo suplente de Detroit, ya que Kyle Allen lanzó dos pases de touchdown para liderar a los Lions.

Hooker fue titular y se esperaba que jugara toda la primera mitad. En cambio, perdió un balón suelto en la primera serie ofensiva de Detroit y luego otro en el segundo cuarto. El entrenador de Detroit, Dan Campbell, recurrió inmediatamente a Allen.

Allen respondió completando un pase de 68 yardas a Jackson Meeks antes de lanzar un pase de touchdown de 11 yardas a Isaac TeSlaa, un novato de Arkansas que aprovechó su 1,93 m para realizar la atrapada saltando sobre el nickelback de Atlanta, Dee Alford.

Buscando la permanencia

Los Falcons dejaron fuera al mariscal de campo titular Michael Penix Jr. y al suplente Kirk Cousins. Easton Stick hizo un gran esfuerzo por ganar el puesto de tercer quarterback al completar 15 de 18 pases para 159 yardas, incluyendo un pase de anotación de 13 yardas a Chris Blair al final de la primera mitad.

Emory Jones jugó la segunda mitad para Atlanta.

Las mejores selecciones del draft entran al partido. El ala defensiva novato de los Falcons, Jalon Walker, quien regresó a los entrenamientos el lunes tras perderse gran parte de la primera semana del campamento de entrenamiento por una lesión leve en el tendón de la corva, fue titular. La otra selección de primera ronda de Atlanta, el ala defensiva James Pearce Jr., también fue titular.

Se espera que Walker, Pearce y el veterano Leonard Floyd impulsen una defensa defensiva que terminó en el puesto 31 en capturas la temporada pasada.

Las dos mejores selecciones del draft de Detroit, el liniero defensivo Tyleik Williams y el guardia derecho Tate Rutledge, también jugaron.

La defensa de los Lions se está ajustando después de que el esquinero de segundo año, Ennis Rakestraw Jr., fuera colocado en la lista de lesionados el jueves por una lesión de hombro que le puso fin a la temporada.

Próximamente

Leones: Regresan a Detroit para recibir a Miami en su tercer partido de pretemporada el sábado 16 de agosto.