Trinity Rodman, hija de Dennis Rodman, se convierte en la futbolista mejor pagada en el mundo

La delantera Trinity Rodman ha acordado un contrato de tres años para permanecer con el Washington Spirit, poniendo fin a meses de especulaciones sobre el futuro de la medallista de oro olímpica en la Liga Nacional de Fútbol Femenino (NWSL por sus siglas en inglés).

Los términos financieros del contrato de Rodman, hija del legendario exjugador de la NBA Dennis Rodman, no fueron revelados, pero el Spirit lo calificó como “uno de los acuerdos más significativos en la historia de la NWSL”.

Según ESPN, Rodman se convierte en la futbolista mejor pagada en el mundo con un salario anual de $1 millón.

El límite salarial colectivo de la NWSL es de $3.5 millones para cada equipo para la temporada 2026, aunque aumentará cada año hasta alcanzar los 5.1 millones de dólares en 2030.

“Creo que siempre he tenido una visión y una idea de lo que quería que fuera mi legado”, declaró Rodman en un evento para anunciar su nuevo contrato el jueves en Los Ángeles. “Y en mi caso, lo estamos haciendo y estoy muy agradecida por ello”.

Las especulaciones sobre el futuro de Rodman con el Spirit generaron críticas sobre el límite salarial de la NWSL y si este impedía a la liga atraer y retener a las mejores jugadoras.

Rodman, de 23 años, se convirtió en agente libre al final de la temporada pasada tras cinco años con el Spirit. Siendo una de las mayores estrellas de la NWSL, mantenerla en la liga se consideró de vital importancia, ya que otras estrellas de la selección nacional estadounidense, como Naomi Girma y Alyssa Thompson, optaron por jugar en Europa.

Rodman, quien ganó una medalla de oro con Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de París, había estado despertando el interés de equipos europeos sin límite salarial.

“No puedo imaginarme al Washington Spirit sin ella”, dijo la propietaria del Spirit, Michele Kang. “Y espero que ella no pueda imaginar su carrera sin el Washington Spirit. ”

Así que esto es realmente monumental y fue muy importante, no solo para el Spirit, especialmente para nuestros aficionados que esperan verla. Vienen al Audi Field y ahí es donde Rowdy Audi claramente destacó”.

Rodman dijo que siempre quiso quedarse en el Spirit.

“Al tomar mi decisión, la única pregunta que me hicieron fue: ‘¿Sientes que has terminado con el Spirit? ¿Puedes decir eso y sentirte segura de irte?’”, dijo.

“Ni siquiera necesité medio segundo y pensé: ‘No, no lo estoy. No me siento lista para tomar una decisión diferente. Simplemente, ser reclutada aquí, desarrollarme, madurar, aprender y fracasar en el Spirit, en Washington D. C., se ha convertido en gran parte de mi legado y mi historia. Pero además, siento que tengo mucho más que dar y mucho más que quiero hacer’”

El Spirit y Rodman habían llegado previamente a un acuerdo plurianual que, según ambas partes, cumplía con el límite salarial, pero fue rechazado por la liga por ir en contra del espíritu de las reglas.

La Asociación de Jugadoras de la Liga Nacional de Fútbol Femenino (NWSL) presentó una queja alegando que el rechazo del contrato por parte de la NWSL violaba los derechos de Rodman como agente libre y el convenio colectivo.

Para abordar el problema del límite salarial, la NWSL adoptó a finales de diciembre un mecanismo de “Jugadora de Alto Impacto” que permitía a los equipos gastar hasta un millón de dólares por encima del límite para fichar a jugadoras que cumplieran ciertos criterios. Estos incluían métricas como minutos en la selección nacional, inclusión entre las 30 candidatas al Balón de Oro o clasificaciones de jugadoras realizadas por medios como The Guardian o ESPN.

La NWSLPA presentó una queja sobre la norma, alegando que violaba el convenio colectivo y la legislación laboral federal, ya que la compensación de las jugadoras debe negociarse. La NWSLPA sostiene que la liga no tenía autoridad para “crear unilateralmente una nueva estructura salarial”.

La presidenta de Operaciones de Fútbol del Spirit, Haley Carter, afirmó que la norma de la Jugadora de Alto Impacto figuraba en el contrato que Rodman finalmente aceptó. Carter también afirmó que las quejas no alterarían el acuerdo de Rodman.

Rodman se encuentra actualmente con la selección nacional en su campamento de entrenamiento anual de enero en Carson, California. El equipo juega allí un partido contra Paraguay el sábado y luego se enfrenta a Chile el martes en Santa Bárbara.

