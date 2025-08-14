Opinión
14 de agosto de 2025
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Adriana Díaz competirá en el primer Grand Smash europeo de tenis de mesa

Puerto Rico también es representado por Brianna Burgos y Ángel Naranjo en la fase clasificatoria

14 de agosto de 2025 - 4:59 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Adriana Díaz viene de competir en el WTT Champions Yokohama, en Japón, donde cedió en su primer partido del cuadro principal por 3-1 ante Manyu. (World Table Tennis)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportes

La puertorriqueña Adriana Díaz se alista para competir en el Europe Smash Suecia 2025, el primer torneo Grand Smash de tenis de mesa que se celebrará en suelo europeo.

La cita, que reunirá a las mejores raquetas del mundo del 14 al 24 de agosto en el Malmö Arena, forma parte del máximo nivel del circuito de la World Table Tennis (WTT) y será otra oportunidad para que la olímpica utuadeña mida fuerzas en una de las vitrinas más prestigiosas del deporte.

La número 21 del mundo figura en el cuadro principal del torneo de sencillos, que también contará con estrellas como las chinas Sun Yingsha (1) y Wang Manyu (2), entre otras destacadas jugadoras.

Asimismo, Díaz competirá en dobles femenino junto a la francesa Prithika Pavade y en dobles mixtos hará pareja con el danés Anders Lind.

Puerto Rico también está representado por Ángel Naranjo, quien este jueves cayó en la primera ronda clasificatoria ante el surcoreano Lim Jonghoon, por 3-0. Por su parte, Brianna Burgos se enfrentará este viernes a la india Yashaswini Ghorpade en su debut en la fase clasificatoria.

Los campeones de los torneos de sencillos recibirán $100,000 y 2,000 puntos para el ranking mundial, mientras que los subcampeones obtendrán $50,000 y 1,400 puntos.

Por su parte, las parejas campeonas en las competencias de dobles recibirán $10,000 y 2,000 puntos, y las finalistas obtendrán $6,033 y 1,400 puntos.

Díaz viene de competir en el WTT Champions Yokohama, en Japón, donde cedió en su primer partido del cuadro principal por 3-1 ante Manyu.

ACERCA DEL AUTOR
Sara Del Valle Hernández
Sara Del Valle HernándezArrow Icon
Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
