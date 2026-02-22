Opinión
Otros deportes
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Adriana Díaz debuta con doble victoria en el Singapore Smash 2026

La boricua avanzó en sencillos y dobles femeninos y enfrentará a la japonesa Satsuki Odo en la ronda de las mejores 32

22 de febrero de 2026 - 3:24 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Adriana Díaz (izquierda) y Brianna Burgos juegan en la modalidad de dobles femeninos. (Suministrada / ITTF)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
sara.delvalle@gfrmedia.com

La puertorriqueña Adriana Díaz abrió con paso firme su participación en el Singapore Smash 2026 al sumar dos victorias este domingo, en el torneo que se celebra en el sudeste asiático.

RELACIONADAS

En la modalidad de sencillos, superó 3-1 (11-5, 11-8, 4-11 y 11-5) a la japonesa Miyuu Kihara en la primera ronda del cuadro principal. Su próxima rival será otra nipona, Satsuki Odo, número 12 del ranking mundial, en la fase de las mejores 32.

El partido está pautado para el martes a las 12:35 a.m., hora de Puerto Rico.

Luego de este certamen, la tres veces olímpica irá al WTT Champions Chongqing, en China, calendarizado del 10 al 15 de marzo.

En dobles femeninos, Díaz y Brianna Burgos avanzaron a la ronda de las mejores 16 tras imponerse 3-0 (11-6, 11-8, 13-11) sobre Xiaona Shan y Ng Wing Lam. El dúo boricua enfrentará el martes, a las 2:55 a.m., a las japonesas Hina Hayata y Miwa Harimoto.

Burgos y Ángel Naranjo vieron acción en las rondas clasificatorias de las competencias femenina y masculina, respectivamente, pero ninguno logró avanzar.

Tags
Adriana DíazTenis de mesaSingapur
Sara Del Valle Hernández
Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
El diario de hoy
domingo, 22 de febrero de 2026
