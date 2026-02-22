Adriana Díaz debuta con doble victoria en el Singapore Smash 2026

La puertorriqueña Adriana Díaz abrió con paso firme su participación en el Singapore Smash 2026 al sumar dos victorias este domingo, en el torneo que se celebra en el sudeste asiático.

En la modalidad de sencillos, superó 3-1 (11-5, 11-8, 4-11 y 11-5) a la japonesa Miyuu Kihara en la primera ronda del cuadro principal. Su próxima rival será otra nipona, Satsuki Odo, número 12 del ranking mundial, en la fase de las mejores 32.

El partido está pautado para el martes a las 12:35 a.m., hora de Puerto Rico.

Luego de este certamen, la tres veces olímpica irá al WTT Champions Chongqing, en China, calendarizado del 10 al 15 de marzo.

En dobles femeninos, Díaz y Brianna Burgos avanzaron a la ronda de las mejores 16 tras imponerse 3-0 (11-6, 11-8, 13-11) sobre Xiaona Shan y Ng Wing Lam. El dúo boricua enfrentará el martes, a las 2:55 a.m., a las japonesas Hina Hayata y Miwa Harimoto.

