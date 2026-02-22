Adriana Díaz debuta con doble victoria en el Singapore Smash 2026
La boricua avanzó en sencillos y dobles femeninos y enfrentará a la japonesa Satsuki Odo en la ronda de las mejores 32
22 de febrero de 2026 - 3:24 PM
La puertorriqueña Adriana Díaz abrió con paso firme su participación en el Singapore Smash 2026 al sumar dos victorias este domingo, en el torneo que se celebra en el sudeste asiático.
En la modalidad de sencillos, superó 3-1 (11-5, 11-8, 4-11 y 11-5) a la japonesa Miyuu Kihara en la primera ronda del cuadro principal. Su próxima rival será otra nipona, Satsuki Odo, número 12 del ranking mundial, en la fase de las mejores 32.
El partido está pautado para el martes a las 12:35 a.m., hora de Puerto Rico.
Luego de este certamen, la tres veces olímpica irá al WTT Champions Chongqing, en China, calendarizado del 10 al 15 de marzo.
En dobles femeninos, Díaz y Brianna Burgos avanzaron a la ronda de las mejores 16 tras imponerse 3-0 (11-6, 11-8, 13-11) sobre Xiaona Shan y Ng Wing Lam. El dúo boricua enfrentará el martes, a las 2:55 a.m., a las japonesas Hina Hayata y Miwa Harimoto.
Burgos y Ángel Naranjo vieron acción en las rondas clasificatorias de las competencias femenina y masculina, respectivamente, pero ninguno logró avanzar.
