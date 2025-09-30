Opinión
Feriados
30 de septiembre de 2025
Adriana Díaz y Prithika Pavade avanzan a octavos en el China Smash 2025

La dupla venció en un intenso duelo 3-2 a Shan Xiaona y Ng Wing Lam, y se medirá ahora a las rumanas Bernadette Szőcs y Elizabeta Samara

30 de septiembre de 2025 - 1:18 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Adriana Díaz (en la foto) compite en el torneo de dobles femeninos del WTT China Smash 2025 junto a la francesa Prithika Pavade. (Instagram / ITTF Americas)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportessara.delvalle@gfrmedia.com

La puertorriqueña Adriana Díaz y la francesa Prithika Pavade avanzaron en el torneo de dobles femeninos del WTT China Smash 2025 al vencer 3-2 a la pareja integrada por la alemana Shan Xiaona y Ng Wing Lam, de Hong Kong.

RELACIONADAS

El encuentro fue una batalla de ida y vuelta: Díaz y Pavade se llevaron el primer set 11-8, pero Shan y Ng respondieron 11-6 en el segundo. La dupla puertorriqueña volvió a adelantarse 11-8 en el tercero, antes de que las asiáticas empataran nuevamente con un 11-6 en el cuarto. Todo se definió en un dramático quinto parcial, que las caribeña y francesa ganaron 11-9.

La dupla Díaz-Pavade se medirá a las rumanas Bernadette Szőcs y Elizabeta Samara, que son las séptimas sembradas de la competencia y reibieron bye en la primera ronda, en los octavos de final.

Este partido está calendarizado para llevarse a cabo el miércoles desde las 12:45 de la madrugada, hora de Puerto Rico.

La utuadeña, ubicada en la posición 21 del ranking mundial, quedó eliminada en la primera ronda del cuadro principal del China Smash tras caer 3-1 ante la japonesa Honoka Hashimoto, número 11 del mundo.

Mientras, el boricua Ángel Naranjo fue superado 3-1 por el coreano Cho Seungmin en el clasificatorio rumbo a la ronda principal, en un partido que concluyó 6-11, 6-11, 11-9 y 8-11.

Adriana DíazTenis de mesa
ACERCA DEL AUTOR
Sara Del Valle Hernández
Sara Del Valle HernándezArrow Icon
Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
