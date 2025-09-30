Adriana Díaz y Prithika Pavade avanzan a octavos en el China Smash 2025

La puertorriqueña Adriana Díaz y la francesa Prithika Pavade avanzaron en el torneo de dobles femeninos del WTT China Smash 2025 al vencer 3-2 a la pareja integrada por la alemana Shan Xiaona y Ng Wing Lam, de Hong Kong.

El encuentro fue una batalla de ida y vuelta: Díaz y Pavade se llevaron el primer set 11-8, pero Shan y Ng respondieron 11-6 en el segundo. La dupla puertorriqueña volvió a adelantarse 11-8 en el tercero, antes de que las asiáticas empataran nuevamente con un 11-6 en el cuarto. Todo se definió en un dramático quinto parcial, que las caribeña y francesa ganaron 11-9.

La dupla Díaz-Pavade se medirá a las rumanas Bernadette Szőcs y Elizabeta Samara, que son las séptimas sembradas de la competencia y reibieron bye en la primera ronda, en los octavos de final.

Este partido está calendarizado para llevarse a cabo el miércoles desde las 12:45 de la madrugada, hora de Puerto Rico.

PUBLICIDAD

La utuadeña, ubicada en la posición 21 del ranking mundial, quedó eliminada en la primera ronda del cuadro principal del China Smash tras caer 3-1 ante la japonesa Honoka Hashimoto, número 11 del mundo.