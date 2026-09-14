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Atletas critican campaña de Sydney Sweeney por sexualizar a las mujeres en el deporte

La nadadora Ariarne Titmus y la velocista Amy Hunt figuran entre quienes cuestionaron el anuncio de la plataforma Novig

14 de septiembre de 2026 - 6:05 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Sydney Sweeney en el anuncio de Novig. (Captura de pantalla / Novig)
Por Carlos Rodríguez / The Associated Press

Una campaña publicitaria protagonizada por la actriz estadounidense Sydney Sweeney ha provocado una ola de críticas por parte de deportistas, quienes afirman que sexualiza a las mujeres en el deporte.

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En el anuncio de la plataforma Novig, un mercado de predicciones deportivas, Sweeney aparece con poca o ninguna ropa, cubriendo partes de su cuerpo con balones de fútbol colocados estratégicamente y otras prendas deportivas.

Muchas atletas criticaron el anuncio en redes sociales y lo calificaron de irrespetuoso hacia las mujeres.

“No puedo describir lo furiosa que me siento cuando veo esto. ¿Cómo vivimos en un mundo en el que monetizar el cuerpo de una mujer y sexualizar el deporte femenino sigue siendo algo?”, escribió en Instagram la nadadora Ariarne Titmus, ganadora de cuatro medallas de oro olímpicas.

La velocista británica Amy Hunt se dirigió a la actriz en una entrevista posterior a la carrera con la BBC el domingo, después de terminar cuarta en los 200 metros del Ultimate Championship en Budapest, Hungría.

“Sydney Sweeney, así es como se ven las mujeres en el deporte”, afirmó, mirando a la cámara. “Músculos, trabajo duro, sudor, sangre, lágrimas”.

La exgimnasta estadounidense Gracie Kramer calificó el anuncio de indignante.

“He pasado toda mi vida compitiendo en un deporte en el que las atletas han sido hipersexualizadas, reducidas a nuestros cuerpos y obligadas a luchar para que nos tomen en serio por lo que realmente podemos hacer”, expresó en Instagram.

Kramer publicó historias con imágenes de atletas entrenando con el texto: “Así se ve una mujer en el deporte”.

Sofie Fella, una jugadora de rugby chino-alemana, señaló que las atletas pueden ser modelos a seguir para niñas y mujeres porque logran “desenredarse” de los ideales sociales de belleza y feminidad.

“Y por eso ese anuncio de Sydney Sweeney es tan irrespetuoso con cada atleta del mundo”, sostuvo en una publicación en Instagram.

Novig no respondió de inmediato a un correo electrónico en el que se solicitaban comentarios. Un publicista de Sweeney tampoco respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

En una aparente referencia a las críticas, Sweeney publicó durante el fin de semana una serie de portadas del “Body Issue” de ESPN The Magazine, una edición especial anual que mostraba a atletas posando desnudos o semidesnudos como celebración de la diversidad de los cuerpos.

Sweeney, nominada dos veces al Emmy, protagonizó y produjo el año pasado “Christy”, una película biográfica sobre la boxeadora profesional estadounidense Christy Martin.

No es la primera vez que sus alianzas de marca generan debate; su campaña de American Eagle de 2025, que hacía un juego de palabres en inglés con los homófonos “jeans” y “genes”, ya había desatado una amplia conversación en internet.

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Carlos Rodríguez / The Associated Press
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