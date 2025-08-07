Opinión
7 de agosto de 2025
88°aguaceros
DeportesOtros deportes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Bolos regresa al programa de Lima 2027, pero el baloncesto sigue fuera de los Juegos Panamericanos

La Asamblea General de Panam Sports ratificó la inclusión de ese deporte y del ráquetbol

7 de agosto de 2025 - 2:46 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
el boleador boricua Cristian Azcona ganó bronce en individual en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. (Ramon "Tonito" Zayas)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportessara.delvalle@gfrmedia.com

El deporte de bolos, disciplina que le ha dado múltiples medallas a Puerto Rico, fue finalmente ratificado como parte del programa oficial de los Juegos Panamericanos de Lima 2027, luego de que su exclusión inicial generara preocupación entre varios comités olímpicos del continente.

La decisión se tomó este jueves durante la LXIII Asamblea General de Panam Sports, celebrada en Asunción, Paraguay, como parte de las actividades previas a los Juegos Panamericanos Junior ASU2025. También se aprobó la inclusión del ráquetbol, lo que eleva a 38 el número total de disciplinas que estarán presentes en la justa continental.

“Por solicitud de muchos Comités Olímpicos Nacionales y por lo que representan estos deportes en nuestro continente, es que el Comité Ejecutivo de Panam Sports, y con la aprobación de la Asamblea General, ha decido incluir el bowling y el ráquetbol en el programa deportivo de Lima 2027”, expresó el presidente de Panam Sports, Neven Ilic.

Ambos deportes habían sido dejados fuera en un anuncio anterior, lo que provocó reclamos, particularmente desde países como Puerto Rico, donde el bowling ha rendido múltiples medallas panamericanas. Su retorno significa que dirán presente por quinta edición consecutiva, desde Guadalajara 2011.

Sin embargo, esta decisión contrasta con la ausencia del baloncesto 5x5 y 3x3 en el listado oficial. A pesar de ser una de las disciplinas más populares y con alto nivel competitivo en la región, su exclusión persiste y representa un golpe significativo para países con fuerte tradición en este deporte, entre ellos Puerto Rico.

La Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) no ha emitido declaraciones recientes. Sin embargo, Ilic explicó a mediados del mes de julio que la exclusión del baloncesto del programa de Lima 2027 respondió a la propuesta de la FIBA de celebrar el torneo en categoría Sub-21, un modelo que Panam Sports no acepta, al sostener que los Juegos Panamericanos deben contar con selecciones absolutas y no con versiones juveniles.

Los Juegos Panamericanos de Lima 2027 marcan la segunda ocasión en que la capital peruana organiza la cita continental, tras hacerlo también en 2019. El evento reunirá a miles de atletas de las Américas con miras al ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.

Juegos Panamericanos Comité Olímpico de Puerto Rico Federación de Baloncesto de Puerto Rico COPUR
Sara Del Valle Hernández
Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
