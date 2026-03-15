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Brasil regresa al trono del Ironman 70.3 Puerto Rico

Por su parte, Brandon Zavala fue el primer boricua en cruzar la meta del evento celebrado este domingo

15 de marzo de 2026 - 5:53 PM

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El brasileño Caio Carvalho Ellero cruza ganador la meta del Ironman 70.3 Puerto Rico, que se celebró este domingo en San Juan. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Con un tiempo de 4:10:19, el brasileño Caio Carvalho Ellero se coronó campeón del Ironman 70.3 de Puerto Rico, que se celebró el domingo con la participación de 1,104 atletas de más de 40 países, informó la organización del evento en un comunicado.

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Es el tiempo ganador más alto desde 2022, cuando la prueba se ganó con 4:14:08. Además, Ellero se convirtió en el tercer brasileño que conquista la prueba en Puerto Rico, luego de las victorias para su país en las ediciones de 2024 y 2015.

Al cierre de esta historia, no se habían ofrecido detalles sobre los tiempos registrados en cada segmento de la competencia —las 1.2 millas de natación, 56 millas de ciclismo y 13.1 millas de carrera pedestre— y la página digital de Ironman tampoco había publicado los resultados completos en la tarde del domingo.

El primer puertorriqueño en cruzar la meta fue Brandon Zavala, con 4:24:32. En la rama femenina, la mejor puertorriqueña fue Cynthia Soto, quien registró 5:16:30, según detalló la organización en el comunicado.

La estadounidense Kinley Bollinger fue la primera mujer en llegar a la meta, con tiempo de 4:40:39.

Por su parte, el estadounidense Kiel Bur finalizó segundo en la clasificación general con 4:10:43, mientras que el colombiano Alejandro Espitia completó el podio masculino con 4:15:10.

Brandon Zavala cruza la meta del Ironman 70.3 Puerto Rico como primer lugar entre los participantes boricuas.
Brandon Zavala cruza la meta del Ironman 70.3 Puerto Rico como primer lugar entre los participantes boricuas. (Suministrada)

En la categoría femenina, el podio lo completaron Isabella Luckie, de México, con 4:48:27, y Allison Hall, de Estados Unidos, con 4:48:54.

De los 1,104 participantes, el 50% compitió por primera vez en el triatlón de Puerto Rico, según estadísticas divulgadas por la organización del Ironman 70.3 Puerto Rico.

Kinley Bollinger festeja el primer lugar femenino del Ironman 70.3 Puerto Rico.
Kinley Bollinger festeja el primer lugar femenino del Ironman 70.3 Puerto Rico. (Suministrada)
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Ironman 70.3 Puerto Ricoatletismo
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