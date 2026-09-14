Captivadora saca a pasear los genes de su madre en el clásico Ramón Llobet

La potranca nativa Captivadora consiguió el domingo una victoria en el clásico Ramón Llobet, hijo que hizo recordar a los miembros de su equipo a su madre, la destacada Consultora.

Captivadora dominó de punta a punta la prueba a 1,400 metros y resistió un reto en los últimos 200 para imponerse por cuerpo y medio sobre Acángana.

Los parciales fueron de 23.33 segundos, 45.60 segundos y 1:11.81 minutos sobre la pista del Hipódromo Camarero. La potranca es entrenada por José Dan Vélez para el Establo Sonata. Vélez informó el lunes que Captivadora salió físicamente bien de la prueba.

La hija de la múltiple ganadora clásica Consultora permanece invicta en tres presentaciones.

Criada por Marc Tacher, la potranca tuvo una actuación que evocó entre los miembros de su equipo a Consultora, quien fue campeona dosañera y representó a Puerto Rico en la Serie Hípica del Caribe.

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Consultora ganó cuatro de los cinco clásicos que disputó durante su carrera, que se extendió de 2019 a 2023. La única prueba clásica que no ganó fue en la Serie Hípica del Caribe de 2021 en Camarero, cuando terminó segunda en la carrera para potrancas nativas de tres años.

Uno de los miembros del equipo de Captivadora, el histórico jinete Juan Carlos Díaz, destacó las similitudes entre madre e hija luego de la carrera. Díaz también fue el jinete de Consultora.

“Se parece mucho a la mai’”, dijo Díaz durante la entrevista en pista con la reportera Andrea Rodríguez. “Tiene el mismo físico y corre parecido. Está logrando hasta ahora lo que hizo la mai’. Esperamos que nos traiga muchos triunfos también. Esperamos un buen futuro de ella”.

Consultora también conquistó el clásico Ramón Llobet, hijo en 2019, aunque lo hizo empleando un estilo diferente, corriendo detrás del paso.

El padre de Captivadora es Console, uno de los principales padrotes del país.

También el domingo en Camarero, el triplecoronado de 2025, Carismático, reapareció en la primera carrera del programa con una victoria a 1,400 metros.

Carismático extendió a nueve su invicto en igual número de presentaciones, con la monta de Jorge I. Vélez y bajo la preparación de Jason Lisboa para el Establo Tony Guzmán.