“Nací y me crié en el residencial Vista Hermosa. El deporte que se hacía ahí era la pelota pero aceptaban niñas. Me mentí en natación y luego en gimnasia pero no se me daba natural. Llegamos a la cancha de Caparra y ahí encontré amor desde los siete años”, añadió.

“No sé en qué momento de mi vida yo dije voy hacer deporte para salir de donde yo estoy. En mi entorno no quería estar ahí. Tenía que seguir practicando porque quería que un colegio me becara. Cuando me becaran me iba a hacer otras cosas. Tenia ese chip on your shoulder. Me becaron en el Colegio de Diego, ahí dije que voy a seguir trabajando porque me quiero ir a Estados Unidos. Todo corrió normal, con coaches que me decían que metiera mano, que me iba a ir bien", destacó Meléndez, quien jugó baloncesto de primera división (NCAA) con Alabama.