Casta Diva vuelve a la pista como preparación para su próximo clásico

La principal yegua nativa del pais, Casta Diva, reaparecerá este jueves en el Hipódromo Camarero como parte de su preparación para el próximo clásico de su categoría.

Correrá en la primera carrera de la jornada y está descartada para jugada. La prueba será a 1,300 metros.

“Ella se las ha ganado a todas esas, inclusive a a esa distancia”, dijo su entrenador, Máximo Gómez.

Esensia y Carino Mio son las principales rivales en la prueba, que reunirá a cinco yeguas no reclamables.

Casta Diva, que tiene marca de 6-6 en pruebas clásicas, estará realizando su segunda presentación como cuatroañera, luego de debutar en la división en enero cuando dominó el Clásico Día de Reyes.

En su campaña, Casta Diva ha ganado 15 de 18 presentaciones. Además suma dos segundos lugares y un tercero en las tres carreras que no ha ganado.

La yegua viene de dominar la división de tresañeras en 2025 con ocho victorias en 10 salidas, incluyendo tres clásicos.

Este año comenzó imponiéndose en la división de cuatro años con su triunfo en enero.

Gómez entiende que la carrera del jueves servirá como la primera de dos preparatorias rumbo al Clásico Día de las Madres, programado para mayo.

“Creo que tiene que poner otra preparación”, dijo Gómez señalando a una posible prueba en abril.

Casta Diva será montada por su jinete regular, Javier Santiago.