7 de noviembre de 2025
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Daddy Yankee tendrá su ‘Halftime Show’ en el primer partido de la NFL en España

El ícono del reggaetón compartirá el escenario con Bizarrap en un espectáculo histórico que marcará la llegada de dicha liga a Madrid

6 de noviembre de 2025 - 7:41 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Daddy Yankee, aquí dando una función en el "Choliseo" en 2023, salió oficialmente del retiro. (Carlos Rivera Giusti)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El primer partido de la NFL en España contará con un espectáculo de música latina con el productor argentino Bizarrap y la superestrella puertorriqueña Daddy Yankee presentándose durante el espectáculo de medio tiempo.

RELACIONADAS

Los dos exitosos artistas subirán al escenario el 16 de noviembre cuando los Commanders de Washington se enfrenten a los Dolphins de Miami en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, anunció la liga el jueves. Esto marca el regreso de “DY” a los escenarios después de salir de su retiro, y su primera actuación en vivo con Bizarrap, uno de los productores más escuchados del mundo.

“Tener la oportunidad de encabezar el espectáculo de medio tiempo para el primer partido de la NFL en España es un gran honor. Especialmente junto a (Daddy) Yankee, una leyenda”, dijo Bizarrap en un comunicado.

Bizarrap, ganador de cuatro premios Grammy Latinos y conocido por sus virales “BZRP Music Sessions”, debutará una nueva colaboración con Daddy Yankee titulada “BZRP Music Sessions, Vol. 0/66” durante el espectáculo.

El puertorriqueño, conocido desde hace mucho tiempo como el “Rey del Reggaetón”, expresó que está ansioso por volver a presentarse frente a un público.

“Me siento muy feliz con la música y la increíble pista que hemos creado juntos”, manifestó.

El evento continúa con el impulso de la liga para destacar a artistas latinos en sus partidos internacionales, como parte de una estrategia más amplia para expandir la huella cultural y global de la NFL.

Las actuaciones previas al partido incluirán a la banda del Grupo de Infantería de Marina de Madrid con el himno nacional de España y a la vocalista Karina Pasian con el himno nacional de Estados Unidos.

“A través de las actuaciones en nuestros partidos internacionales, hemos elevado a los artistas latinos en todo el mundo. Estamos encantados de dar la bienvenida a Bizarrap y (Daddy) Yankee a nuestro primer partido en Madrid. Será una celebración de música y cultura que no querrán perderse”, afirmó Tim Tubito, director senior de presentación de juegos globales y entretenimiento de la NFL.

NFL Daddy Yankee España Madrid
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
