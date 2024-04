Damian Priest: ¿cuál es su relación con Puerto Rico?

Se crió en Dorado

“Siento orgullo porque puedo representar a mi país (Estados Unidos) y a la isla a la misma vez”, dijo en una entrevista con El Nuevo Día en el 2021. “Cuando comencé a usar la bandera (de Puerto Rico), muchos (fanáticos) no la conocen. Imagínate, hay muchas personas que todavía no saben que Puerto Rico es parte de Estados Unidos. Para mí, me alegra (estar en esta posición) porque estamos educando. En el momento que me puse la bandera, las personas comenzaron a preguntar de dónde es y por qué la uso”, sentenció.