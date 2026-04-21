Del BSN a Camarero: el exárbitro Edgardo Márquez gana su primer clásico como propietario

La importada Mor Lemonade vino el domingo desde atrás para ganar la décima edición del clásico Vuelve Candy B en el Hipódromo Camarero, dándole a su propietario, Edgardo Márquez, su primera victoria clásica.

Márquez, propietario de Márquez Stable, fue árbitro del Baloncesto Superior Nacional (BSN) en la década del 2000 y actualmente preside la Asociación de Árbitros de Puerto Rico.

Y en el círculo de ganadores de Camarero, Márquez confesó que Mor Lemonade le hizo vivir un sueño hecho realidad.

“Es un sueño que tenía desde hace años. Desde los 12 años estoy aquí metido (en la hípica) y es la primera vez como dueño que estoy en el círculo de ganadores. Se lo dedico a mi familia. Aquí está mi esposa, mis hijos, mi hermanos, cuñados y la gente de mis negocios. Cerramos todos los negocios y estamos aquí. Ganar una carrera en Camarero no es fácil. ¿Ganar un clásico? Lo soñé, pero no se había dado“, dijo Márquez a la transmisión televisiva de las carreras.

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Márquez Stable cuenta con estadísticas desde 2012, con participaciones ininterrumpidas desde entonces, y este año alcanzó las 500 presentaciones.

Entrenada por Guillermo Rodríguez y montada por Nicky Figueroa, Mor Lemonade ha llevado al círculo de ganadores a Márquez en tres ocasiones durante la temporada 2026, en cuatro presentaciones.

Mor Lemonade partió última el domingo en un grupo de seis corredoras y se mantuvo en esa posición hasta la media milla.

Sin embargo, bajo la conducción de Figueroa, la yegua fue ganando terreno por los carriles externos y, en la prueba a 1 1/16 de milla, tomó la delantera faltando 500 metros. Luego se despegó por cuatro cuerpos a la altura de los 400 metros finales.