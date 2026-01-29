Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Dispositivo táctil permitirá a aficionados ciegos vivir el Super Bowl en tiempo real

La experiencia sensorial abre nuevas puertas a la inclusión en eventos deportivos masivos

29 de enero de 2026 - 5:56 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Clark Roberts, aficionado ciego de los Seahawks de Seattle, usa la tableta OneCourt. (Lindsey Wasson)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Algunos aficionados ciegos y con baja visión tendrán acceso sin precedentes al Super Bowl gracias a un dispositivo táctil que sigue el balón, vibra en jugadas clave y proporciona audio en tiempo real.

La NFL se asoció con OneCourt y Ticketmaster para probar la experiencia mejorada del juego 15 veces durante la temporada regular en partidos organizados por los Seahawks de Seattle, los Jaguars de Jacksonville, los 49ers de San Francisco, los Falcons de Atlanta y los Vikings de Minnesota.

Aproximadamente 10 aficionados ciegos y con baja visión tendrán la oportunidad de usar la misma tecnología en el Super Bowl en Santa Clara, California, donde Seattle jugará contra los Patriots de Nueva Inglaterra el 8 de febrero. Con las manos en el dispositivo, sentirán la ubicación del balón y escucharán lo que sucede durante todo el juego.

Scott Thornhill no puede esperar.

Thornhill, el director ejecutivo del Consejo Americano de los Ciegos, estará entre los aficionados en el Levi’s Stadium con una tableta OneCourt en su regazo y la transmisión de Westwood One en sus auriculares. Fue diagnosticado con retinitis pigmentosa cuando tenía ocho años y más tarde perdió la vista.

“Me permitirá participar y disfrutar del juego lo más cerca posible de las personas que pueden ver”, dijo Thornhill a The Associated Press. “Como alguien que creció practicando deportes antes de perder la vista, estoy recuperando una gran parte de mi vida que he estado extrañando. Asistir a un juego y no tener que esperar a que alguien me diga lo que pasó, es difícil describir cuánto significa eso para mí”.

“Es un cambio radical”, subrayó.

Clark Roberts lo experimentó de primera mano.

El aficionado de los Seahawks fue invitado por el equipo a asistir a su partido en casa contra Indianápolis el 14 de diciembre para experimentar el juego con el dispositivo OneCourt, que es del tamaño de un iPad grueso con líneas en relieve que delinean un campo de fútbol americano.

“El dispositivo hace dos cosas maravillosas”, dijo Roberts, quien perdió la vista cuando tenía 24 años debido a la retinitis pigmentosa. “Vibra de diferentes maneras para diferentes jugadas y a través de los auriculares, pude escuchar al increíble locutor Steve Raible. El audio en tiempo real es la verdadera belleza del dispositivo porque, generalmente, cuando estoy escuchando un juego, puede haber un retraso de hasta un minuto o más y eso puede ser un desafío al tener que preguntar constantemente a familiares y amigos qué pasó”.

“¿Puedes imaginar cómo esto puede abrir todo, no solo el fútbol americano?"

OneCourt está trabajando en ello.

Se ha asociado con equipos de las ligas de baloncesto (NBA) y béisbol (MLB) para proporcionar sus dispositivos en los juegos y está en conversaciones para hacerlos disponibles con la de hockey sobre hielo (NHL), junto con otras ligas y organizaciones deportivas en todo el mundo.

OneCourt se lanzó en 2023 después de que el fundador Jerred Mace viera a una persona ciega asistiendo a un partido de fútbol mientras era estudiante en la Universidad de Washington.

El startup con sede en Seattle utiliza los datos de seguimiento de la NFL de Genius Sports y los traduce en retroalimentación para el dispositivo para crear vibraciones únicas para jugadas como tacleadas y touchdowns.

Los datos se generan a partir de cámaras y chips incrustados en balones, camisetas y otros lugares. La misma tecnología es utilizada por las Estadísticas NextGen de la NFL para la salud y seguridad de los jugadores, estadísticas y apuestas.

NFLSuper BowlCiegosPatriots de Nueva InglaterraSeahawks de Seattle
El diario de hoy
jueves, 29 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
