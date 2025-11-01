Doble campeona mundial Mariecarmen Rivera al adjudicarse otra presea dorada

La puertorriqueña Mariecarmen Rivera conquistó este sábado su segunda medalla de oro del Mundial de Stand Up Paddleboard (SUP) que se celebra hasta el domingo en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, al dominar también en la exigente prueba de la carrera técnica, informó el Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur).

Tras coronarse el viernes en la prueba del ‘Sprint Open’, Rivera se consolidó como una de las atletas más dominantes del Mundial al ganar el ‘Technical Race’.

La boricua registró tiempo de 5:49.86 minutos, superando a las españolas Duna Gordillo (5:55.18) y Alba Alonso (6:02.18).

Mariecarmen cruzó la meta con una ventaja de 5.32 segundos sobre la ganadora de la plata, y de 12.32 segundos sobre el bronce.

Antes de llegar a la final, Rivera dominó el ‘heat’ número cuatro con tiempo de 6:14.83 minutos. Luego en cuartos de final cronometró 6:15.13, y en semifinales consiguió su pase a la carrera de las medallas, con tiempo de 6:12.05.

En la carrera por el oro superó por más de 22 segundos su mejor actuación en las rondas previas.

Rivera reafirma su supremacía en el circuito mundial y su condición como una de las grandes figuras del Stand Up Paddle internacional, ya que había estado tocando a las puertas del podio en Mundiales anteriores.