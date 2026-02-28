Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

DRD tendrá menos dinero para el Programa de Alto Rendimiento en el próximo año fiscal

El presupuesto proyectado para el 2026-2027 es de $404,000

28 de febrero de 2026 - 1:19 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Héctor Vázquez Muñiz, secretario de Recreación y Deportes. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportes

El Departamento de Recreación y Deportes (DRD) extendió hasta marzo el periodo para evaluar las solicitudes de los atletas que aspiran a formar parte del Programa de Atletas de Alto Rendimiento.

Según explicó María Fernanda Vélez, directora de prensa del DRD, algunas federaciones solicitaron tiempo adicional para someter los nombres de sus atletas.

Añadió que el Programa Deportivo de Alto Rendimiento también tiene ante su consideración otros casos pendientes de evaluación.

“La Oficina de Alto Rendimiento es la encargada de realizar la evaluación. El proceso se basa en un criterio de puntuación mediante el cual se analizan los distintos referidos que han recibido”, dijo Vélez.

“Actualmente se encuentran en esa etapa de evaluación y se espera que para marzo ya se tenga la lista oficial. No podría precisar una fecha específica, pero el proceso ya comenzó con los casos sometidos hasta el momento”.

La funcionaria precisó que han recibido referidos de 122 atletas élite, 42 atletas juveniles y siete atletas paralímpicos.

Agregó que para el período de marzo a junio de 2026 se ha destinado un presupuesto de $470,000, mientras que para el próximo año fiscal 2026-2027 la asignación se reduce a $404,000.

La asignación de $470,000 para el período de marzo a junio de 2026 es $30,000 menor que los $500,000 distribuidos el año pasado, mientras que el presupuesto proyectado para el año fiscal 2026-2027, de $404,000, representa una reducción de $96,000 —cerca de un 19%— en comparación con esa cifra.

El DRD anunció en abril del pasado año que se habían destinado fondos para 80 atletas.

En ese momento, el secretario de esa dependencia, Héctor Vázquez Muñiz, reconoció que la cantidad distribuida representaba apenas una fracción de los recursos que contemplaba la ley creada en 2001 bajo el nombre de Junta del Atleta a Tiempo Completo, la cual disponía entonces de $2.2 millones por año fiscal.

Vélez explicó que la fecha límite para someter solicitudes era el 8 de febrero. No obstante, debido a la cantidad de referidos recibidos, el 17 de este mes se abrió una ventana adicional para que las federaciones presenten recomendaciones. Esta nueva etapa cerrará el 10 de marzo.

Sara Del Valle Hernández
Sara Del Valle HernándezArrow Icon
Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
