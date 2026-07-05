El debut de José Figueroa en la Liga Diamante marca un nuevo capítulo en su ascenso

El velocista boricua José Figueroa, quien recientemente rompió la barrera de los 20 segundos en los 200 metros, dio este sábado otro paso importante en su carrera al debutar en la Liga Diamante, aunque no tuvo su mejor actuación.

Figueroa registró un tiempo de 20.34 segundos para finalizar octavo entre nueve competidores en la prueba de 200 metros, que fue ganada por el estadounidense Tate Taylor con 19.75 segundos en condiciones de viento en contra.

El puertorriqueño venía de lograr la semana pasada un histórico registro de 19.87 segundos. De hecho, ha corrido 10 veces más rápido que los 20.34 segundos que marcó este sábado durante la temporada 2026.

Aunque el resultado no fue el esperado, la competencia representó una valiosa experiencia para el emergente atleta, considerado uno de los principales candidatos a medalla para Puerto Rico en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

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“Fue un aprendizaje y una experiencia”, dijo a El Nuevo Día Carlos Guzmán, director técnico y ejecutivo de la Federación de Atletismo de Puerto Rico, quien también tuvo experiencia en la Liga Diamante como entrenador del retirado semifondista Wesley Vázquez.

“La Liga Diamante es un entorno de alto nivel al que hay que adaptarse. Y eso es parte del proceso”, abundó Guzmán.

En la prueba también participó el campeón olímpico Letsile Tebogo, quien terminó segundo con un tiempo de 19.93 segundos.

Figueroa, quien cumplirá 22 años en septiembre, posee actualmente la octava mejor marca del mundo en la temporada gracias al 19.87 que registró la semana pasada.

José Figueroa publicó este mensaje en Instagram sobre su debut en la Liga Diamante. (Tomado de Instagram)

Antes de competir, el velocista escribió en sus redes sociales que llegó a la Liga Diamante “para quedarse en el (alto) nivel”.

Se desconoce si Figueroa participará en la próxima parada del circuito, programada para el próximo fin de semana en Mónaco.

Muy pocos atletas puertorriqueños han competido de forma consistente en la Liga Diamante. Los medallistas olímpicos y mundiales Javier Culson y Jasmine Camacho-Quinn son dos de los que lograron establecerse en el circuito. Culson conquistó el título de la Liga Diamante en 2016.

Para mantenerse en ese nivel, Figueroa necesitará seguir produciendo actuaciones de alto calibre que llamen la atención de los organizadores y, además, contar con un agente que le consiga oportunidades en las principales competencias internacionales, explicó a este diario un conocedor del deporte.

“Ya la gente sabe de él por los 19.87 segundos que corrió en los 200 metros, además de los 44 segundos que tiene en los 400 metros”, destacó por su lado Víctor López, reconocido director técnico que asesora al equipo de trabajo de Figueroa, encabezado por el entrenador Luis López.

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“Ya José se mojó los pies en la Liga Diamante, en las Grandes Ligas. Ahora lo que buscamos es un buen agente. Estamos evaluando alrededor de cinco candidatos”, agregó.

Culson contó durante su carrera con el campeón olímpico Michael Johnson como agente. Camacho-Quinn, por su parte, es representada por Paul Doyle, cuyos atletas obtuvieron la mayor cantidad de medallas olímpicas entre todas las agencias durante los Juegos de París 2024.

Según López, el papel del agente resulta indispensable porque es quien mantiene la relación con los organizadores de las competencias y facilita el acceso a carreras donde los espacios son muy limitados.