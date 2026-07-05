José Alvarado tampoco jugará para el decisivo duelo ante Bahamas

La Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR) informó este domingo que el armador José Alvarado no estará disponible para el partido del lunes ante Bahamas, correspondiente a la tercera ventana clasificatoria de las Américas rumbo a la Copa del Mundo FIBA 2027.

Alvarado, recién coronado campeón de la NBA con los Knicks de Nueva York, permanece en esa ciudad mientras completa el proceso requerido para oficializar su nuevo contrato con la franquicia. Aunque el periodo de moratoria establecido por el convenio colectivo de la liga ya concluyó, el jugador aún debe completar el examen físico correspondiente, requisito indispensable para finalizar el acuerdo.

Convocan a Cintrón

Ante esta situación, el cuerpo técnico de la Selección Nacional convocó al delantero Jordan Cintrón, quien se integrará al equipo para el compromiso frente a Bahamas.

Alvarado tampoco estuvo disponible para el partido del viernes ante Canadá, en el que Puerto Rico cayó 110-84.

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El combinado boricua, dirigido por Carlos González, cayó a 1-4 en el Grupo B y se juega la clasificación a la segunda fase contra Bahamas (2-3).

Si Puerto Rico gana y Jamaica (2-3) pierde su próximo encuentro ante Canadá (5-0), entonces se produciría un triple empate (todos con 2-4) y los dos boletos a la segunda fase se definirían por diferencia de puntos.

“Todos conocemos el compromiso que José siempre ha demostrado con la Selección Nacional. En este momento, debe completar el proceso requerido por su organización en la NBA, incluyendo el examen físico correspondiente. Respetamos ese proceso y le deseamos el mayor de los éxitos. De igual forma, confiamos plenamente en el grupo que nos representará ante Bahamas y en la aportación que nos brindará Jordan Cintrón”, expresó el gerente general de la Selección Nacional masculina, Carlos Arroyo.