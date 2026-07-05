Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

José Alvarado tampoco jugará para el decisivo duelo ante Bahamas

El recién coronado campeón de la NBA aún debe completar el examen físico requerido para oficializar su nuevo contrato con los Knicks

5 de julio de 2026 - 3:28 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
José Alvarado participó en una práctica rumbo a la tercera ventana clasificatoria a la Copa del Mundo FIBA 2027. Enrique Freeman lp acompaña en la foto. (FBPUR)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR) informó este domingo que el armador José Alvarado no estará disponible para el partido del lunes ante Bahamas, correspondiente a la tercera ventana clasificatoria de las Américas rumbo a la Copa del Mundo FIBA 2027.

RELACIONADAS

Alvarado, recién coronado campeón de la NBA con los Knicks de Nueva York, permanece en esa ciudad mientras completa el proceso requerido para oficializar su nuevo contrato con la franquicia. Aunque el periodo de moratoria establecido por el convenio colectivo de la liga ya concluyó, el jugador aún debe completar el examen físico correspondiente, requisito indispensable para finalizar el acuerdo.

Convocan a Cintrón

Ante esta situación, el cuerpo técnico de la Selección Nacional convocó al delantero Jordan Cintrón, quien se integrará al equipo para el compromiso frente a Bahamas.

Alvarado tampoco estuvo disponible para el partido del viernes ante Canadá, en el que Puerto Rico cayó 110-84.

El combinado boricua, dirigido por Carlos González, cayó a 1-4 en el Grupo B y se juega la clasificación a la segunda fase contra Bahamas (2-3).

Si Puerto Rico gana y Jamaica (2-3) pierde su próximo encuentro ante Canadá (5-0), entonces se produciría un triple empate (todos con 2-4) y los dos boletos a la segunda fase se definirían por diferencia de puntos.

“Todos conocemos el compromiso que José siempre ha demostrado con la Selección Nacional. En este momento, debe completar el proceso requerido por su organización en la NBA, incluyendo el examen físico correspondiente. Respetamos ese proceso y le deseamos el mayor de los éxitos. De igual forma, confiamos plenamente en el grupo que nos representará ante Bahamas y en la aportación que nos brindará Jordan Cintrón”, expresó el gerente general de la Selección Nacional masculina, Carlos Arroyo.

Puerto Rico visitará a Bahamas este lunes en Nassau en un partido clave para sus aspiraciones de avanzar a la segunda ronda de las eliminatorias de las Américas rumbo a la Copa del Mundo FIBA 2027.

Tags
FIBASelección Nacional de Baloncesto de Puerto RicoSelección Nacional de Baloncesto masculinoEquipo Nacional de BaloncestoFederación de Baloncesto de Puerto RicoCanadáJosé AlvaradoCopa del Mundo FIBA
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 5 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: